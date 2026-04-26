Aragua completa la barrida y se queda con la serie ante Universitarias de Miranda

El próximo encuentro será el próximo 2 y 3 de mayo en el Polideportivo José María Vargas ante el Nacional de la Guajira

CIUDAD MCY.- El Aragua Voleibol Club volvió a imponer su ritmo y cerró un fin de semana perfecto al derrotar 3-1 (25-18, 25-17, 15-25, 25-12) a Universitarias de Miranda en el segundo juego de la serie, consolidando así la barrida en casa y reafirmando su gran momento en la competición.

Repitiendo el sexteto titular con Leidy Colina (capitana), Yllen Gutiérrez, Gabriela Noguera, Dora Barrios, Duda Veronez, Adnery Santana y la líbero Fabiola Suárez, el conjunto aragüeño volvió a mostrar una sólida estructura de juego, especialmente en el bloqueo y la contundencia ofensiva.

Desde el inicio, Aragua dominó las acciones. El primer set (25-18) estuvo marcado por un juego ordenado, con bloqueos efectivos y ataques potentes, destacando el aporte ofensivo de Gabriela Noguera y Duda Veronez. En el segundo parcial (25-17), el equipo arrolló a su rival con una rotación efectiva y un rendimiento colectivo destacado, donde el ingreso de Kamilly Vitoria y Johamberling Díaz fue determinante, siendo esta última protagonista del set.

Universitarias de Miranda reaccionó en el tercer set (15-25), aprovechando algunos desajustes del conjunto local. Sin embargo, Aragua retomó el control en el cuarto parcial, donde tras un inicio parejo, impuso su superioridad con un contundente 25-12. La conexión entre Yllen Gutiérrez y Duda Veronez fue clave, consolidándose como un dúo ofensivo imparable.

La jugadora más valiosa del encuentro fue Duda Veronez, quien firmó una destacada actuación con 11 ataques efectivos, 3 bloqueos y solo 3 errores no forzados.

Tras el partido, Veronez valoró la importancia del triunfo, “Fue un partido importante para nosotras, valoramos mucho esta victoria porque, básicamente, conseguimos un cuarto de punto más y, por lo tanto, una mejor posición. Fue un partido increíble y muy bueno para nuestra campaña en el campeonato. Estoy muy contenta por nosotras porque, Dios quiso que ganáramos.”

Sobre el momento del equipo y su adaptación, añadió, “Y, ya sabes, conseguimos la mejor ubicación para la tabla, justo en esta etapa final. A medida que avanzan los partidos, ahora me siento totalmente como en casa. Me llevo muy bien con el equipo. Creo que soy una fuente de confianza, y eso me parece muy importante.”

Finalmente, envió un mensaje a la afición, “Bueno, chicos, yo no puedo ser feliz sin su apoyo, el de la afición. Me gusta mucho la Barra y espero verlos a todos aquí en el próximo partido.”

Con este resultado, Aragua Voleibol Club cierra con éxito la serie y se posiciona de forma favorable en la tabla. El equipo ya pasa la página y se enfoca en su próximo reto, la serie del 2 y 3 de mayo ante Nacionales de La Guaira, que se disputará en el Polideportivo José María Vargas, en el estado La Guaira.

PRENSA ARAGUA VC

FOTO: CORTESÍA