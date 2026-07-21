El regreso de La princesa y el sapo podría ser en acción real

CIUDAD MCY.- Disney prepara una nueva película de acción real basada en uno de sus personajes más populares Tiana, la protagonista de La Princesa y el sapo. El proyecto se encuentra en una fase temprana de desarrollo y busca ampliar el universo de la película animada estrenada en 2009, aunque no se plantea como una adaptación directa de la historia original.

Fuentes del medio Deadline indican que la empresa de entretenimiento inició conversaciones con Colman Domingo y Robert O’Hara para escribir el guion de la nueva producción. El actor ganador de un Emmy y el dramaturgo desarrollarían en conjunto una historia original inspirada en el clásico animado.

La propuesta se perfila como un spin-off de la película protagonizada por Tiana, más que como un remake tradicional. Por ahora, Disney no ha anunciado detalles sobre el argumento, el reparto o una fecha de estreno. La compañía tampoco realizó comentarios oficiales sobre el desarrollo del proyecto.

La participación de Colman Domingo también refleja la nueva etapa de su carrera en Hollywood. En los últimos años recibió dos nominaciones consecutivas al Oscar por sus actuaciones en Rustin y Sing Sing. Además, en 2026 obtuvo nuevas nominaciones al Emmy por sus trabajos en The four seasons y Euphoria. Ese mismo año fue parte de Michael, la película biográfica sobre Michael Jackson que superó los mil millones de dólares en la taquilla mundial.

FUENTE : AGENCIA

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