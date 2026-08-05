Programa “Girardot es amor mayor” atendió a más de 11 mil adultos mayores en julio

Durante el mes, se registraron 11.040 atenciones en los cuatro vértices del programa de atención integral al adulto mayor

CIUDAD MCY.- El programa «Girardot es amor mayor», impulsado por el alcalde Rafael Morales y ejecutado a través de la Dirección Municipal de Abuelos y Abuelas, atendió durante el mes de julio a un total de 11.040 adultos mayores en el municipio, con un despliegue integral que abarcó desde atención geriátrica y alimentación hasta actividades recreativas y de salud mental.

El doctor Carlos Mendoza, director del programa, informó que, en el primer vértice, enfocado en la atención geriátrica integral, se registraron 6.271 atenciones, que incluyen 720 consultas para adultos mayores con movilidad normal, 43 para personas con movilidad reducida, 4.617 beneficios de alimentación y 842 raciones del programa, además de tratamientos médicos, interconsultas y exámenes.

Asimismo, el director Mendoza detalló que, en el segundo vértice, dedicado a la atención especial, se brindaron 36 atenciones, con 35 casos de atención especial y una ayuda técnica entregada a adultos mayores que lo requerían.

De igual manera, en el tercer vértice se realizaron 1.923 actividades relacionadas con la organización y planificación, que incluyen 379 reuniones, 95 certificaciones de círculos de abuelos y 1.449 registros ante el Ministerio del Poder Popular para el Adulto Mayor.

En el cuarto vértice, correspondiente a actividades recreativas y de bienestar, se ejecutaron 2.810 atenciones, destacando 1.386 sesiones de actividad física profiláctica y terapéutica, 436 atenciones psicológicas, 435 charlas gerontológicas, 192 servicios de belleza personal, 70 de turismo social, 69 de risoterapia, 52 de taichín y yoga, así como cursos, talleres, terapia lúdica y compartir comunitario.

En cuanto a la salud mental, las áreas de gerontología, psicología y risoterapia desarrollaron actividades enfocadas en este aspecto, sumando 940 atenciones durante el mes de julio, como parte del acompañamiento psicosocial a los adultos mayores del municipio.

Asimismo, las actividades semanales ordinarias alcanzaron las 6.423 atenciones, mientras que las actividades extraordinarias sumaron 4.617, consolidando un abordaje integral y permanente que garantiza el bienestar de los abuelos y abuelas de Girardot.

PRENSA ALCALDÍA DE GIRARDOT

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