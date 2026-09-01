Anuncian celebración del Dulce Fest Aragua 2026 y el Encuentro de Emprendedores

​CIUDAD MCY .- En las instalaciones del Evolution Sports Center, en el municipio Girardot, se llevó a cabo la rueda de prensa oficial para anunciar la esperada edición del Dulce Fest Aragua 2026, una iniciativa diseñada para impulsar la gastronomía, el talento repostero y el ecosistema emprendedor de la región.

​El evento contó con el equipo organizador, integrado por Luis Romero, Coordinador Estatal de Emprender Juntos; Julio César Corredor Chef especialista en carnes; Norbram Seijas, Productor de eventos y Naty Silva Event Planner, quienes destacaron la magnitud y el impacto social de esta cita culinaria.

Esta feria reunirá a más de 120 reposteros y emprendedores locales, sirviendo como vitrina comercial y punto de encuentro clave para el desarrollo económico regional.

Durante su intervención, Luis Romero detalló que las actividades se realizarán este sábado 5 y domingo 6 de septiembre en el Salón Gran Royal (antiguo Da Luigi), con una programación continua durante todo el día que incluirá música en vivo, entretenimiento y masterclasses para todas las familias aragüeñas.

Asimismo, confirmó que la organización habilitará rutas de transporte gratuito desde diversos municipios del estado Aragua para facilitar el traslado del público asistente.

Por su parte, el chef Julio César Corredor extendió una invitación especial a la comunidad y adelantó parte de lo que presentará en su ponencia.

​»Estoy invitado a este gran Dulce Fest Aragua con una masterclass que estaré realizando para los participantes. Estaremos hablando más allá de las carnes, de una dulce alquimia sobre la brasa, así que no se lo pueden perder este 5 y 6 de septiembre.»

Finalmente, el Dulce Fest Aragua 2026 promete dos jornadas de sabor, formación y respaldo al talento regional. En los próximos días estarán anunciando sorpresas para los participantes y seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram @dulcefest2026

NOTA DE PRENSA

FOTOS | CORTESIA