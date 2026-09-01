Rehabilitan escuelas en Linares Alcántara para el inició de clases 2026-2027

Este despliegue atiende la infraestructura educativa y que beneficiará a más de 4.000 integrantes de la comunidad estudiantil en la jurisdicción

CIUDAD MCY.- Como parte de las instrucciones emanadas por la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez y el alcalde del municipio Francisco Linares Alcántara, Víctor Bravo se dio inició al Plan de “Rehabilitación de Infraestructuras Educativas” con la mirada puesta en el inició de las actividades académicas correspondientes al periodo escolar 2026-2027.

Estas labores han abarcado la intervención directa en seis planteles del municipios, impactando a una matrícula total de 5 mil personas entre alumnos de educación inicial, primaria, media general, así como personal docente, administrativo y obrero.

TRABAJOS INTEGRALES

El vocero institucional de la alcaldía del municipio Francisco Linares Alcántara, Roger Sánchez destacó que más de 100 trabajadores y trabajadoras se han mantenido desplegados en distintos puntos.

Asimismo subrayó que estos trabajos han abarcado impermeabilización, resanado de paredes, pintura, mantenimiento de áreas verdes y la construcción de nuevos salones de clases en algunos planteles.

“Nos encontramos haciendo una intervención de forma integral como parte del plan de recuperación de instituciones para dar un feliz regreso a clases a todos nuestros niños, niñas y adolescentes” afirmó el vocero Sánchez.

Las autoridades también hicieron la

activación del plan “Mi escuela bella” a través de un cronograma de abordaje con cuadrillas de limpieza y embellecimiento para poder garantizar espacios óptimos a la comunidad estudiantil.

INSPECCIÓN DE HABILITADA

Por su parte, la coordinadora del Centro de Desarrollo para la Calidad Educativa del municipio, Maurelis Colmenares, señaló que estos trabajos se enmarcan con los lineamientos de infraestructura y el plan de habitalidad.

“A través del semáforo de habitabilidad, constatamos que en el municipio no contamos con infraestructuras en riesgo; todas se encuentran en condiciones habitables y listas para garantizar el 100% de escolaridad con espacios dignos para nuestros estudiantes” afirmó Colmenares.

SAMUEL ZAVALA | CIUDAD MCY

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