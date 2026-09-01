Mejoras viales en el tramo Cagua – La Villa fortalecerá conexión con Guárico

Los labores que comprenden escarificación y pavimentación son ejecutadas por la empresa estadal Vías de Aragua, gracias a los recursos del gobierno nacional y regional

CIUDAD MCY.- Bajo un enfoque que busca consolidar ciudades más modernas que garanticen vías que unan a los diferentes puntos del estado, con infraestructuras viales en óptimas condiciones para el transitar de usuarios locales y visitantes, se ejecutan labores de escarificación y pavimentación en la Carretera Nacional Cagua – La Villa.

La obra se apega al Plan de la Aragüeñidad y al Plan Nacional de Asfaltado, ya que esta arteria vial conecta la entidad aragüeña con los llanos guariqueños, permitiendo de beneficiar a usuarios y transeúntes, así mismo fortalecerá la movilidad de la producción agropecuaria de los municipios del sur de la entidad, debido a que con una vía en óptimas condiciones facilitará el transporte de productos agrícolas, ganaderos e industriales que contribuyen al desarrollo económico de la región

En la vía, las cuadrillas especializadas utilizarán la maquinaria adecuada para efectuar la escarificación, logrando así el total éxito de los trabajos que garantizará una vialidad en óptimas condiciones

Finalmente, cabe resaltar que estas acciones forman parte del plan de la transformación vial, que ejecuta el Gobierno Bolivariano de Aragua, y no solo responde necesidades inmediatas de movilidad y seguridad, sino que también proyecta un modelo de desarrollo urbano sostenible, donde cada obra consolida el derecho a la ciudad y al bienestar de los aragüeños.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

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