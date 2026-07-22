Anuncian equipo venezolano de tenis de mesa para Santo Domingo 2026

CIUDAD MCY.- La Federación Venezolana de Tenis de Mesa anunció a los atletas que representarán al país en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El torneo se disputará del 1 al 7 de agosto en el Pabellón de Tenis de Mesa del Complejo Deportivo Parque del Este, en la capital dominicana.

La selección combina juventud, experiencia, destacados resultados internacionales y títulos en competencias continentales, así como en el circuito mundial juvenil.

La delegación venezolana estará compuesta por ocho atletas, cuatro mujeres y cuatro hombres: César Castillo, Raymundo Medina, Jesús Tovar y Carlos Ríos, junto con Dakota Ferrer, Roxy González, Cristina Gómez y Camila Obando.

Los competidores que se medirán en tierras caribeñas han logrado medallas de gran valor en diversas competencias internacionales.

FUENTE: MINISTERIO DE DEPORTES

FOTO: CORTESÍA