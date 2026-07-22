Natación artística regresa a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

CIUDAD MCY.- Tras el bronce en Barranquilla 2018 y la ausencia en San Salvador 2023, las nadadoras Paola Cordero y Anastasia Roque serán las sirenas que devuelven el tricolor a un evento continental en la venidera edición de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Las jornadas competitivas de la natación artística se desarrollarán los días 5 al 8 de agosto próximos en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte de Santo Domingo, en República Dominicana. La representación criolla ha demostrado un crecimiento en eventos de la región que les ha permitido afianzar su posición en solitario y como dupla.

En los Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima 2025, Roque dio una exhibición de gran control y sobria ejecución de sus acrobacias para lograr con su coreografía en solitario adjudicarse la medalla de bronce detrás de Colombia y Perú, primer y segundo lugar, respectivamente.

En este mismo evento, Cordero terminó en el cuarto puesto, misma casilla que ocupó en el dueto detrás de Chile, Perú y Colombia. Roque volvió a repetir un podio continental en abril pasado, en el Campeonato Panamericano de Natación Artística de Chile, donde ganó un nuevo metal broncíneo en el solo libre femenil senior que las clasificó a la cita multidisciplinaria de Santo Domingo 2026.

Ahora la selección nacional enfoca su concentración en el estado Zulia en afinar los detalles coreográficos, sincronización y en elevar el nivel técnico de la rutina para reafirmar el renacer del nado sincronizado venezolano en la cita caribeña.

FUENTE: MINDEPORTE

FOTO: CORTESÍA