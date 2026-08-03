Presidenta Delcy Rodríguez destaca recuperación récord del servicio eléctrico en La Guaira tras el doblete sísmico

CIUDAD MCY.-La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este domingo, que el servicio eléctrico en el estado La Guaira ha sido restablecido en un tiempo récord de una semana; luego de las severas afectaciones ocasionadas en el sistema por el reciente evento sísmico de gran magnitud que se registró el pasado 24 de junio.

Durante su intervención, la Mandataria Nacional contrastó el impacto del fenómeno telúrico sobre la infraestructura del país con un evento de magnitudes extremas, calificando la complejidad de los daños causados por el evento natural.

“Producto del duplete sísmico, que es como si hubiesen caído bombas nucleares sobre nuestro país, se vio afectado el sistema eléctrico. En el estado de La Guaira tuvimos un récord en la recuperación del servicio en una semana», puntualizó Rodríguez.

En este sentido, es relevante destacar que el plan de contingencia desplegado por los equipos técnicos y las cuadrillas del sistema eléctrico nacional permitió atender la emergencia a la brevedad posible, garantizando así la restitución paulatina de la energía y priorizando la atención en las zonas afectadas de la entidad costera.

Las autoridades nacionales continúan con los trabajos de supervisión y monitoreo constante para asegurar la estabilidad del sistema eléctrico y la atención integral de la población en todo el territorio nacional.

RECUPERACIÓN DE TERMOCARABOBO

La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que ya han sido recuperados 300 megavatios (MW) en la planta termoeléctrica Termocarabobo, infraestructura que sufrió la afectación más severa del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), tras el doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio.

La Jefa de Estado explicó que la instalación generaba originalmente 600 MW para la red nacional, por lo que su salida repentina generó un impacto considerable en la estabilidad del suministro eléctrico en el país.

“Ya hemos recuperado y quiero informarle al país, que hemos recuperado 300 megavatios de esos 600 que generaba Termocarabobo», destacó la Mandataria Nacional.

Asimismo, precisó que las recientes variaciones registradas en el servicio responden directamente a esta contingencia técnica, garantizando que los equipos especializados trabajan para normalizar la situación por completo.

“Las fluctuaciones que hemos tenido en las últimas horas, en los últimos días están relacionadas directamente a la pérdida importante de esos 600 megavatios (…) en las próximas semanas estaremos ya en proceso de recuperación plena», afirmó.

Por tanto, se tiene previsto que con la reincorporación paulatina del total de la capacidad de la planta Termocarabobo en las próximas semanas, lograr la estabilización definitiva del servicio en todo el territorio nacional.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA