Avanza rehabilitación de infraestructuras residenciales en Aragua tras doblete sísmico

El Plan Nacional Venezuela Renace mantiene la recuperación de infraestructuras a través de la Gobernación del estado Aragua y las alcaldías, método que devolverá la calidad de vida a las familias que sufrieron el embate del fenómeno natural

CIUDAD MCY.-A 91 días del doble sismo que afectó al territorio nacional, las labores de recuperación de infraestructuras en el estado Aragua, muestran importantes avances, por cuanto las autoridades locales y regionales realizaron un recorrido de inspección por diversas obras civiles y de salud que se encuentran en fase de restauración en el municipio Girardot.

El despliegue contó con el acompañamiento de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, el alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, personal del Colegio de Ingenieros y habitantes de la zona afectada.

Importante constatar que la inspección de obras prioritarias se dio durante este viernes por el conjunto residencial, Abitare 2001, Vulcano y el conjunto residencial Luis XV; además de centros de salud para la optimización en el ambulatorio de la zona y restablecer la atención médica plena y el mantenimiento y atención del parque de Base Aragua para el sano esparcimiento de la comunidad.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO

Estas acciones forman parte del Plan Nacional Venezuela Renace, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo Nacional, cabe destacar que la ejecución de estos proyectos ha sido posible gracias a los recursos aprobados por la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en articulación directa con la gobernadora de la entidad Joana Sánchez y el alcalde local, Rafael Morales.

Por su parte, Morales subrayó que se ha presentado un balance positivo en los adelantos de las reparaciones de edificios y aclaró el caso de Abitare 2001, una edificación que se encuentra en la urbanización Andrés Bello y que ha tomado mayor tiempo su inspección por parte de la comisión presidencial en su evaluación de habitabilidad, que pasará de amarillo a verde en los próximos días.

Durante el recorrido que se ejecutó por las zonas afectadas, parte del cuerpo de ingenieros de la comisión de hábitat en el estado Aragua, resaltó la importancia de respetar los diseños originales de la edificaciones quien y que al ser modificadas alterará estructuralmente la edificación.

ELIMAR PÉREZ | CIUDAD MCY

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