Aprueban propuestas de la clase obrera para el fortalecimiento económico del país

Ciudad MCY.-El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, destacó la importancia de las propuestas surgidas en el Congreso Constituyente de la Clase Obrera, al señalar que son necesarias en las cuatro áreas que fueron llevadas a debate en las bases trabajadoras.

En este sentido, el jefe de Estado orientó a la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, que todas las iniciativas en materia económica, de independencia tecnológica, de creación del Consejo Científico de la Clase Obrera, de reactivación de plantas y de políticas de incorporación de proyectos para el crecimiento económico de Venezuela, quedan aprobadas.

Asimismo, indicó que el Consejo de Vicepresidentes recibirá el próximo viernes una delegación del Congreso Constituyente de la Clase Obrera para evaluar e instrumentar las propuestas en el campo económico.

El mandatario nacional anunció que el trabajo de la Comisión Nacional Promotora del Congreso podría extenderse hasta la primera semana de enero, con el objetivo de realizar las asambleas pendientes y garantizar que todos los trabajadores tengan derecho a elegir a sus delegados.

Además, convocó a la segunda plenaria para el mes de enero. “Ahí sí van a juramentar, esa plenaria la vamos a hacer con los 70 mil delegados principales, para verle la cara a esa potencialidad de líderes curtidos de trabajo de primer nivel y que allí procedamos a aprobar el Plan de Acción de 2026”, dijo.

Relanzamiento de la Universidad Jesús Rivero

Como parte de las líneas de acción aprobadas, el presidente Maduro anunció el relanzamiento de la Universidad Jesús Rivero, que será el eje de la creación de la Gran Escuela Obrera de Formación de Líderes de Trabajadores y Trabajadoras, con el fin de consolidar un espacio académico y político para la capacitación integral de la clase obrera venezolana.

Con estas decisiones, el Gobierno Bolivariano reafirma el compromiso con la organización de la clase trabajadora, la defensa de la soberanía productiva y el fortalecimiento de la democracia obrera.

VTV | FOTO CORTESÍA