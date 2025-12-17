Imperio norteamericano reedita contra Maduro el mismo ataque que sufrió Bolívar

Ciudad MCY.-La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que el pueblo de los Estados Unidos (EEUU) se siente indignado al ver a sus autoridades cometer crímenes internacionales y llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales en el mar Caribe.

Durante su intervención en un encuentro en la Comuna Socialista El Legado del Gigante, ubicada en la parroquia El Valle, en Caracas, Rodríguez recordó cómo en 1823 el imperialismo intentó denigrar a El Libertador Simón Bolívar. “Decían de Bolívar que era un imbécil, un dictador, que no tenía pericia militar”, pero la historia demostró el alcance de sus glorias y victorias.

Subrayó que ese mismo desprecio histórico se reedita 200 años después, ahora dirigido contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien se intenta atacar con todo tipo de señalamientos.

La vicepresidenta fue enfática al aseverar que “se les cayó la careta, ya sabemos que no es que si el narcotráfico, que si la democracia, no, la verdad verdadera es el petróleo, que lo quieren sin pagar un centavo, y desde la clase trabajadora de la industria petrolera decimos que si quieren petróleo, lo tienen que pagar, no se lo van a robar; si quieren una molécula de gas, se lo decimos a la señora que es primera ministra en Trinidad y Tobago, que también lo tienen que pagar”.

En este contexto, Rodríguez respaldó la decisión del jefe de Estado de suspender acuerdos con Trinidad y Tobago mientras se mantenga la agenda de hostilidad. “Ellos participaron en el robo del buque del petróleo venezolano, no hay acuerdos, negociación, producción ni gas para Trinidad y Tobago mientras se mantenga la agenda de hostilidad por parte de la primera ministra Kamla Persad”.

Finalmente, afirmó que Venezuela tiene derecho a defenderse, a reivindicar su historia, su soberanía y la defensa de sus recursos naturales.

VTV | FOTO CORTESÍA