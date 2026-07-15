Aragua abraza la justicia y la solidaridad con nuevo Centro de Atención Prioritaria

Con una visión profundamente humana, el Tribunal Supremo de Justicia y el Idenna unen esfuerzos en el municipio Ribas para brindar protección integral a las familias y víctimas trasladadas desde el estado La Guaira

CIUDAD MCY.- En un hito que fusiona la rigurosidad de la ley con el calor humano, se llevó a cabo la inauguración del nuevo Centro de Atención Prioritaria del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ubicado en La Victoria, municipio Ribas.

Este nuevo espacio sirve como centro para garantizar que el amparo del Estado llegue de manera ágil y directa al corazón de las comunidades.

El acto inaugural contó con la presencia de la directora del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna) Aragua, María Pérez, el Juez Rector de la entidad, Carlos Gámez y el presidente del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, Pablo José Solórzano Araujo.

Durante el encuentro, las autoridades coincidieron en que el verdadero norte del ejercicio legal es la protección del ciudadano, especialmente de aquellos sectores que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

COBIJO PARA LAS FAMILIAS DE LA GUAIRA

Esta nueva sede ubicada en la Victoria favorecerá los municipios Ribas, Revenga y Tejerías, siendo una instancia de atención que se pone en funcionamiento bajo las directrices de la Magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez, Presidenta del TSJ, en el marco de las acciones que se adelantan para garantizar el acceso a la justicia en todo el territorio y con prioridad en los estados que han sido más afectados por los eventos sísmicos del 24 de junio pasado, con énfasis en atender de forma integral a los habitantes del estado La Guaira que se encuentran en territorio Aragueño.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY

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