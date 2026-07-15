Aragua Gas refuerza inspecciones para garantizar un suministro seguro de GLP

Las jornadas de revisión abarcan comunidades de la entidad, donde equipos especializados verifican el estado de las redes de distribución para asegurar un servicio confiable y en condiciones óptimas de funcionamiento

CIUDAD MCY.- La red de distribución de gas doméstico es sometida a un proceso de revisión técnica en diferentes comunidades de Aragua, donde especialistas de Aragua Gas verifican el estado de tuberías e instalaciones para descartar riesgos y preservar la continuidad del servicio.

En cada recorrido, los equipos técnicos evalúan tuberías, conexiones y demás componentes del sistema de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en residencias y edificios, con el propósito de identificar posibles afectaciones ocasionadas por el movimiento telúrico y certificar el funcionamiento adecuado del servicio.

SEGURIDAD OPERATIVA

Cada revisión contempla una evaluación detallada de la infraestructura de distribución, permitiendo determinar el estado de las instalaciones y confirmar que el suministro se mantenga plenamente operativo y libre de fugas, en resguardo de las familias aragüeñas.

El despliegue se desarrolla bajo las orientaciones de la vocera del Pueblo de Aragua, Joana Sánchez, en articulación con la Secretaría de Servicios Públicos y el equipo de Aragua Gas, reforzando las acciones preventivas que el Gobierno regional mantiene activas tras el doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio.

Estas jornadas de inspección respaldan la atención integral desplegada en la entidad luego de la emergencia, priorizando la seguridad de los servicios públicos esenciales, la prevención de riesgos y la protección de la población mediante la verificación permanente de la infraestructura gasífera.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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