Aragua albergará el Campeonato Sudamericano Sub 17 de Voleibol

**Las mejores selecciones de la región estarán luchando por tres cupos directos al mundial de la categoría a celebrarse en Catar

CIUDAD MCY.-Aragua será nuevamente epicentro del voleibol internacional cuando el próximo mes de octubre el estado Aragua será sede del Campeonato Suramericano Sub 17 de Voleibol, evento avalado por la Confederación Sudamericana de Voleibol y que otorgará cupos al mundial de la categoría a celebrarse en Catar.

La información fue dada a conocer por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, en compañía del presidente de la Federación Venezolana de Voleibol (FVV), José Vásquez y el presidente del Instituto Regional de Deporte del estado Aragua (IRDA), Carlos España, quienes desde el despacho de la primera mandataria regional dieron la primicia al pueblo de Aragua y Venezuela.

“Bueno, tenemos la decisión tomada y por supuesto la alegría de saber que vuelve el voleibol al Estado Aragua, en esta vez en el ámbito internacional, ya que tendremos ahorita en octubre el suramericano masculino sub 17”, declaró la gobernadora.

Por su parte, el presidente de la FVV, José Vásquez, confirmó que a través de una mesa de trabajo con la gobernadora Sánchez y el presidente del IRDA, Carlos España, comienzan a afinarse los preparativos para que el próximo mes la fiesta y el color del voleibol internacional se hagan parte del estado Aragua.

“Vamos a tener este clasificatorio al Mundial de Catar en la categoría sub 17 aquí en Maracay, en el estado Aragua. Gracias por todo su recibimiento y por todo su apoyo a todo el equipo, porque es un evento donde vamos a tener los mejores países que ejecutan el vólibol internacional acá en Maracay”, expresó Vásquez en evidente respaldo a la gobernadora Sánchez y todo su equipo de trabajo por el compromiso asumido.

Cabe destacar, que este evento reunirá a las selecciones suramericanas otorgará 3 cupos al segundo mundial de la categoría el cual es disputado por las selecciones nacionales masculinas menores de 17 años de las asociaciones miembro de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), el organismo rector mundial de este deporte y que se celebrará en Doha, Catar del 19 al 29 de agosto de 2026. Italia es el actual campeón tras haber ganado la edición inaugural en 2024.

12 años tenía el estado Aragua sin organizar un evento internacional de voleibol y pondrá a disposición todas sus instalaciones deportivas y organización logística para lograr el éxito de este evento.

YLAI OLMOS CASTILLO | FOTOS: CORTESÍA