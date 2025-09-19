I Copa “Lazos de Amistad” enciende la pasión por la gimnasia estética de grupo en Aragua

***La Academia Adorarte se ha convertido en un semillero de estrellas con sedes en Maracay y Turmero, y ha sido clave en el desarrollo de esta disciplina en en la entidad***

CIUDAD MCY.- Este sábado 20 de septiembre el gimnasio Alfredo “Ratón” Márquez del municipio Santiago Mariño será el epicentro de una vibrante jornada deportiva con la celebración de la I Copa “Lazos de Amistad”, un evento que reunirá a cerca de 100 atletas provenientes de los estados Aragua y Cojedes en una competencia cargada de arte, expresión y sentimiento.

Será una fiesta de talento y amistad organizada por el Club Deportivo Academia Adorarte, siendo la misma un hito en la región al ser la primera de su tipo dedicada a la gimnasia estética de grupo, una disciplina que combina movimientos corporales, coreografía, equilibrio y saltos gimnásticos, todo en perfecta armonía grupal. Las participantes, niñas entre 4 y 16 años, competirán en la modalidad de programa corto, en equipos de 4 a 10 integrantes.

Clubes participantes

La competencia contará con la presencia de destacados clubes como: Sevival (Cojedes), Pegaso, Ramos Bravo y Girasol (Aragua) y Adorarte, como anfitrión

Formación y pasión por el deporte

Daryelin Delgado, presidenta y entrenadora de Adorarte, destacó que las niñas serán evaluadas según el código de puntuación de la Federación Internacional de Gimnasia Estética de Grupo (IFAG), que exige precisión en movimientos corporales, pasitos rítmicos, y expresión artística. Las categorías van desde pre-mini (4-5 años) hasta senior (16 años en adelante).

Omaira Rojas, especialista en educación física, resaltó que el club recibe niñas desde los 4 años, sin requisitos previos más allá del deseo de aprender y disfrutar del deporte.

Crecimiento sostenido

Con más de 10 años de presencia en Aragua, la gimnasia estética de grupo ha ganado terreno gracias a eventos como esta copa. Las atletas de Adorarte vienen de obtener el segundo lugar en la categoría pre-mini en la Copa Ramos Bravo, y fueron reconocidas como el tercer mejor equipo del evento.

“Esperamos que el público se enamore de este deporte tan hermoso”, expresó Rojas, invitando a todos a disfrutar de esta jornada que promete ser un espectáculo de gracia, disciplina y compañerismo.

REINA BETANCOURT | FOTO : CORTESÍA