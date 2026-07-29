Casa de Abrigo «Yioryina León» presenta avances en su proceso de rehabilitación

***Representantes de la Secretaría de Infraestructura dio a conocer el progreso en cuanto a la adecuación de pisos y paredes durante una supervisión

CIUDAD MCY.- Un notable avance en cuanto al levantamiento de estructuras presenta la Casa de Abrigo “Yioryina León”, un espacio que en las próximas semanas será dedicado al cuido de las féminas aragüeñas.

A través de un recorrido de supervisión, representantes de la Secretaría de Infraestructura constataron el progreso de la obra, trabajos que fueron difundidos a través de un audiovisual colgado en la cuenta de Instagram @infraestructuras_aragua.

En el video se aprecia a las cuadrillas de labores en la colocación de cerámica (piso), tabloncillo decorativo en paredes, apertura de ventanas y frisado en las áreas externas.

El texto que acompaña la publicación describe: “el objetivo principal de esta inspección es asegurar que las obras avancen con la máxima calidad, garantizando un refugio seguro, cómodo y digno para las mujeres en situación de vulnerabilidad”.

Esta obra responde a las políticas sociales que impulsa la gobernadora Joana Sánchez con el Plan de la Aragüeñidad, en su cuarta arista de trabajo. “Brindar servicios de calidad, con empatía y eficiencia, es nuestro compromiso diario con el pueblo aragüeño”, puntualizan en la publicación.

THAIMARA ORTIZ / FOTO REFERENCIAL