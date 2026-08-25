Aragua celebró día internacional de los parques con «La Ruta Verde»

CIUDAD MCY.- Con el propósito de celebrar y disfrutar el día internacional de los parques, la Fundación de Parques Aragua (Fundaparques) inauguró «La Ruta Verde» haciendo un recorrido por diferentes espacios naturales del estado.

Manuel López, presidente de la institución comentó sobre este recorrido para celebrar por primera vez esta fecha en la región.

“Nos encontramos a propósito de la celebración del día internacional de los parques y hemos creado «La Ruta Verde» con una dinámica para integrar a toda la familia de forma que conozcan cada uno de los espacios verdes que se encuentran en el estado”.

De igual manera, indicó que esta iniciativa permita al publico en general y a cualquiera conectar con la naturaleza y la madre tierra.

“El objetivo es disfrutar y vivenciar cada una de las bondades que nos ofrecen estos espacios. Agradecemos las actividades voluntarias de cada una de las organizaciones deportivas y culturales que hacen vida en los parques”.

El recorrido inició en el Monumento a la Juventud, en el municipio José Félix Ribas, donde los asistentes disfrutaron del paisaje y participaron en jornadas de siembra de árboles frutales para reforestar la zona.

La travesía continuó en el Parque Agustín Codazzi del municipio Sucre, escenario en el que se dictó una clase sobre el avistamiento de aves migratorias que arriban a la región huyendo de las bajas temperaturas de los polos.

Posteriormente, la ruta se trasladó al Parque Felipe Guevara Rojas, en el municipio Girardot, espacio aprovechado para la realización de juegos tradicionales al aire libre, culminando el trayecto en el Parque Santos Michelena con diversas actividades recreativas y culturales.

López resaltó que estas acciones forman parte de la consolidación del ecosistema aragüeño de parques, política impulsada por la gobernadora Joana Sánchez en articulación con el Instituto Nacional de Parques (Inparques), su cuerpo civil de guardaparques y diversas organizaciones deportivas y culturales comunitarias.

A su vez, señaló que el objetivo de esta primera ruta es convertirla en una fecha destacada para que el aragüeño celebre todos los 24 de agosto los parques del estado y disfrute de las bondades que ofrece la naturaleza.

Para finalizar, mencionó que se encuentran realizando alianzas con el sector educativo para llevar a cabo estas visitas con cada una de las instituciones educativas y de esta forma invitar a las organizaciones deportivas y al público en general a que realicen la ruta verde que son totalmente gratuitas.

ANAIS RONDÓN

FOTOS : CIUDAD MCY