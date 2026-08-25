Gobierno de Aragua inspeccionó avances de rehabilitación del conjunto residencial Los Mangos

La gobernadora Joana Sánchez supervisó la intervención que se ejecuta en las edificaciones que se vieron afectadas por los movimientos telúricos del mes de junio

CIUDAD MCY.- A dos meses del doblete sísmico que afecto a la región el pasado 24 de junio, la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, encabezó una mesa de trabajo con los secretarios de las 7 Transformaciones de la entidad con el propósito de dar continuidad a la planificación correspondiente al ultimo cuatrimestre del año.

​La reunion tuvo lugar en el conjunto residencial Los Mangos, ubicado en el municipio Girardot, donde la mandataria aragüeña, en compañía de la secretaria General de Gobierno, Belén Arteaga, y demás autoridades, supervisó el avance de las obras de rehabilitación que se ejecutan en el mencionado urbanismo que se vio afectado por los movimientos telúricos del pasado mes de junio.

«Al pueblo de Aragua le decimos que esto no tiene que ver con colores políticos, aquí siempre ha estado un equipo dispuesto a dar la cara de frente, ante cualquier circunstancia (…) Siempre estaremos juntos, porque juntos somos la gran familia del estado Aragua», dijo la gobernadora Sánchez.

Asimismo, la vocera de la Aragüeñidad indicó que las edificaciones de Los Mangos fueron evaluadas por el equipo de ingenieros, y posterior a la inspección se dio inicio a los trabajos de rehabilitación, los cuales se han ejecutado satisfactoriamente gracias a los materiales entregados por el Ejecutivo nacional.

Este despliegue forma parte de la agenda de compromisos asumidos para este cierre de año, consolidando la respuesta rápida del Ejecutivo regional frente a la contingencia sísmica y garantizando el seguimiento continuo de las zonas vulnerables en la entidad.

PRENSA GBA

FOTOS : PRENSA GBA