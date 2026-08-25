Fundaparques dotó de herramientas y uniformes a siete parques de la entidad

CIUDAD MCY.- La Fundación de Parques Aragua (Fundaparques) realizó dotación de implementos y uniformes a siete parques del estado, con el objetivo de optimizar las labores de mantenimiento y ofrecer espacios públicos de calidad a las familias de la región.

La jornada institucional, realizada en nombre de la gobernadora Joana Sánchez, estuvo encabezada por la secretaria general de Gobierno, Belén Arteaga; el presidente de Fundaparques, Manuel López; y el vicepresidente de la institución, Andrew Camacho. La actividad tuvo como escenario el Parque Santos Michelena, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Parques y el inicio del programa ambiental «La Ruta Verde».

Entre la dotación adjudicada al personal operativo destacan desmalezadoras, kits de primeros auxilios y carretillas. Adicionalmente, se entregaron uniformes de alta gama diseñados para garantizar la protección física de la fuerza trabajadora con cascos y chalecos reflectores, así como indumentaria oficial para el equipo administrativo.

En ese sentido Camacho, mencionó los parques naturales atendidos.

“Las instituciones atendidas fueron Parque Santos Michelena, Parque Agustín Codazzi, Parque Felipe Guevara Rojas, Parque Acuático Maracay, Parque Metropolitano, Parque Paseo y Monumento de la Juventud en La Victoria» señaló el vicepresidente del sistema aragüeño de parques.

Al mismotiempo, Camacho resaltó que los parques vienen con mejoras para brindarles espacios mas verdes a la familia aragüeña y a todas las personas que deseen disfrutar de las bondades de Aragua como su flora y fauna.

El vocero institucional concluyó, reafirmando el compromiso de la institución de fomentar la educación ambiental para conservar los espacios verdes de Aragua que son el pulmón vegetal de la región y el beneficio es para todos sin distinción.

ANAIS RONDÓN

FOTOS : PRENSA GBA