Aragua celebró la XXIV Edición del encuentro de San Juan Bautista en El Limón

Más de 45 cofradías se dieron cita en el municipio Mario Briceño Iragorry para enaltecer las tradiciones ancestrales y consolidar el relevo generacional de la identidad regional

CIUDAD MCY.- En un despliegue de color, fe y el vibrante sonar del cuero, los espacios de la Gruta de San Juan Bautista, ubicada en el sector Niño Jesús de El Limón, fue el escenario para el rescate de la identidad cultural del estado Aragua con la celebración de la Vigésima cuarta edición del tradicional encuentro en honor a San Juan Bautista.

La actividad, enmarcada en las políticas de rescate y preservación patrimonial impulsadas por la gobernadora Joana Sánchez, en articulación con el alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry Brullerby Suárez, reafirmó el compromiso del Gobierno Bolivariano con el acervo histórico de la región.

El evento contó con la destacada participación de José «Neno» Uribe, vicepresidente de la Federación San Juan Bautista del estado Aragua y miembro activo de la Cruz de Mayo, así como de la Cofradía de San Juan Bautista de El Limón. Uribe destacó que esta manifestación espiritual y cultural logró congregar a un total de 45 cofradías de diversos sectores, acompañadas por la fuerza de 12 agrupaciones de tambor que rindieron honores al santo que “todo lo tiene y todo lo da”.

La festividad religiosa superó las fronteras locales al contar con invitados especiales de gran trayectoria, como la Cofradía de San Juan Bautista de San Agustín del Sur (Caracas) y los portadores patrimoniales de Cumboto, quienes unieron sus cantos y repiques en un solo clamor de hermandad.

Uribe resaltó que el motivo principal de esta vigésima cuarta edición se centró en el reconocimiento pleno al velorio y a las fiestas del santo patrón de Venezuela y del mundo, San Juan Bautista, cuya manifestación cuenta con la declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

El momento fue propicio para rendir un merecido y emotivo homenaje a Paula Uribe, reconocida cultora de la entidad aragüeña, cuya trayectoria ha sido fundamental para la salvaguarda de estas expresiones populares en el territorio.

«En este encuentro nos conectamos con lo familiar, lo espiritual y lo moral. A través de la cultura y la tradición logramos consolidar una unión vecinal mucho más fuerte», aseveró el vicepresidente de la Federación regional de San Juan Bautista.

El cultor aragüeño resaltó como elemento diferenciador de esta jornada la masiva y activa participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, la incorporación del semillero cultural en el repique de tambores, los cantos y la danza.

Detalló que la devoción colectiva se hizo sentir con ofrenda de flores naturales y el encendido de velas y velones frente a las imágenes de San Juan.

Hizo extensivo su agradecimiento a los vecinos de las comunidades de La Cruz, Niño Jesús, Las Tejerías de El Limón y Las Mayas, quienes año tras año demuestran su hospitalidad y compromiso con la fe sanjuanera.

Finalmente, se reconoció el valioso apoyo institucional brindado por el alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, Brullerby Suárez, en perfecta sintonía con las directrices de la gobernadora Joana Sánchez, reafirmando que en Aragua se conjugan armónicamente la fe, la cultura, la educación, el respeto y la devoción de su pueblo

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA