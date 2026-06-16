Con total éxito se realizó conversatorio municipal de tamboreros y sanjuaneros en Ocumare

La actividad, que reunió a cultores de toda la jurisdicción y contó con la presencia de la Autoridad Única de Cultura de Yaracuy, sirvió como preámbulo a las festividades del próximo 24 de junio e impulsó la hermosa campaña «Mil banderas para San Juan»

CIUDAD MCY.- En un ambiente cargado de tradición, ritmo, cultura y misticismo, se llevó a cabo con total éxito el conversatorio municipal titulado “Tamboreros y Sanjuaneros: Pedagogía del tambor, análisis y vivencias de nuestras formas de baile en Ocumare de la Costa de Oro”, organizado por el templete Afro Ocumareño.

El encuentro, que se extendió desde tempranas horas de la mañana hasta avanzadas horas de la tarde, tuvo como lugar de encuentro el Club San Sebastián de la población, espacio que se convirtió en una enriquecedora jornada de intercambio de saberes, toque y danza que reafirma la identidad afrodescendiente de la región.

La actividad estuvo bajo la dirección de Luis Lovera, coordinador del movimiento afro local, y contó con una masiva convocatoria que incluyó a destacados cultores y practicantes de diversas zonas y cofradías de todo el municipio costa-aragüeño.

Asimismo, participaron representantes de la autoridad única de Cultura del estado Yaracuy, para fortalecer los lazos interregionales en pro de la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.

Luis Lovera destacó la importancia de este encuentro como el escenario propicio para analizar de manera pedagógica las particularidades del toque y el baile de cada zona. «Esta jornada es el preámbulo perfecto a la gran celebración del venidero 24 de junio, Día de San Juan Bautista. Logramos un espacio extraordinario para el intercambio de experiencias, donde además evaluamos las expectativas de la festividad que ya se acerca. Este año abarcamos el tema del baile y sus modalidades según la zona y toque», señaló.

La actividad contó con el apoyo articulado de la secretaría de Cultura de la Gobernación del estado Aragua, con Nicolás González al frente; la Alcaldía del municipio Ocumare de la Costa de Oro, bajo la gestión del alcalde Wilmer Leal, así como a Costaragua y el conjunto de instituciones del gobierno regional vinculadas al desarrollo y promoción de la cultura en el litoral aragüeño.

PRENSA ALCALDÍA COSTA DE ORO

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