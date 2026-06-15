Aragua cierra con broche de oro su participación en la Vuelta La Fría 2026

CIUDAD MCY.- La delegación de ciclismo del estado Aragua concluyó con un éxito rotundo su participación en la Vuelta Internacional de La Fría 2026 tras disputarse este domingo la tercera y última etapa, una jornada donde los pedalistas de la región central aseguraron múltiples podios y cuatro lideratos de velocidad en el exigente circuito de la Avenida Aeropuerto.

El exigente circuito cerrado, que tuvo su punto de llegada en Osorio Motos Group, contó con una distancia de 8,2 kilómetros por vuelta, un trazado que puso a prueba la resistencia de los atletas debido a las condiciones geográficas de la región tachirense.

En la categoría Infantil Masculino, tras un recorrido de 3 vueltas para completar 24,6 kilómetros, los aragüeños Aarón Sánchez y Mathias Castillo se lucieron en el remate de carrera para adjudicarse el segundo y tercer lugar de la etapa, respectivamente.

Sumándose a las grandes alegrías para el estado, Ruben Pérez completó una actuación magistral al consagrarse de forma contundente como el campeón Líder del Sprint, demostrando su velocidad y potencia sobre el asfalto tachirense.

Por su parte, las categorías femeninas también dejaron en alto los colores del estado en territorio andino. La rama Infantil Femenino completó un total de 2 vueltas al circuito para registrar 16,4 kilómetros de competencia, una exigente prueba de velocidad donde la pedalista Antonella Méndez demostró su gran nivel técnico al cruzar la línea de meta en un meritorio tercer lugar, asegurando un nuevo podio para la delegación central.

La categoría Prejuvenil Femenino fue una de las más destacadas de la jornada tras afrontar las 3 vueltas de carrera (24,6 km). Valery Montero se alzó con el subcampeonato de la etapa y se coronó campeona Líder del Sprint, mientras que su compañera Ariana Hernández se quedó con el tercer puesto y el subcampeonato del Sprint; a este éxito se sumó Elianny Ayala, quien sobresalió en las alturas tachirenses al obtener el segundo lugar en la Líder de la Montaña y cerrar en la cuarta casilla de la Clasificación General.

Con esta emocionante jornada dominical, culminó de forma oficial la Vuelta Internacional La Fría 2026, una exigente competición que llegó a su fin tras completar con éxito sus tres etapas programadas: la contrarreloj individual, el circuito de ruta y este circuito cerrado.

Este extraordinario desempeño es gracias al trabajo articulado y el respaldo constante del Gobierno Bolivariano de Aragua, liderado por la gobernadora Joana Sánchez, junto al Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), instituciones que continúan impulsando el desarrollo del talento joven en el país.

PRENSA IRDA

FOTOS: CORTESÍA