Suecia goleó a Túnez en su debut mundialista

CIUDAD MCY.-Suecia debutó en el Mundial 2026 y lo hizo de gran forma, venciendo 5-1 a Túnez en la primera fecha que se jugó en el Estadio Monterrey, y en el que participaron sus goleadores Aleksander Isak y Viktor Gyökeres, además de Yasin Ayari con un doblete y otro más de Mattias Svanberg.

Con este resultado, los dirigidos por Graham Potter tomaron el primer lugar del Grupo F, con tres puntos, mientras que los de Sabri Lamouchi están en el último lugar con cero puntos, luego del empate entre Países Bajos y Japón.

Monterrey tuvo su primer juego del Mundial 2026, un recinto que lució espectacular para su debut en las Copas del Mundo, con una asistencia de 50 mil 987 aficionados, con un entradón gracias al público mexicano, y los fans de Suecia y Túnez que viajaron a la ciudad.

El marcador lo abrió Yasin Ayari al minuto 6, luego de un mal rechace de la defensa ante un disparo de Viktor Gyökeres, y sacó un disparo desde fuera del área que puso al segundo poste del arquero Abdelmouhib Chamakh.

Ayari no festejó su gol porque su padre es tunecino y pudo representar a dicha Selección en Qatar 2022 cuando se le acercaron, pero su papá le aconsejó representar a Suecia por crecer en dicho país

El segundo gol de los suecos cayó al minuto 29 por conducto de Aleksander Isak, quien apareció por la banda izquierda, recortó al centro para meterse al área y sacó un disparo bajo para poner el balón a segundo palo.

El cuadro africano parecía que se iba en ceros al descanso, luego de que Anis Ben Slimane había fallado una clara de gol en el área, frente al arquero Kristoffer Nordfeldt, quien tapó el disparo.

Pero Omar Rekik descontó por el combinado tunecino al minuto 42, quien remató de cabeza a segundo palo tras un centro perfecto de Hannibal Mejbri desde la banda derecha.

SEGUNDA MITAD

El combinado sueco puso el tercero al minuto 59, cuando Isak buscaba el arco y hubo un rebote con un defensa, mismo que le cayó a Gyökeres para que sacara un disparo cruzado.

El combinado sueco puso el tercero al minuto 59, cuando Isak buscaba el arco y hubo un rebote con un defensa, mismo que le cayó a Gyökeres para que sacara un disparo cruzado.

El cuarto gol cayó al minuto 84 por conducto de Mattias Svanberg, luego de un disparo en el área que primero se anuló por fuera de juego, pero la decisión se corrigió tras la revisión en el VAR.

El quinto lo puso Ayari al minuto 96, para apuntarse su doblete al minuto con un golazo, un disparo de larga distancia, imparable para el portero Chamakh.

PRÓXIMO COMPROMISO

En la Jornada 2 del Grupo F, Suecia enfrentará a Países Bajos el próximo sábado 20 de junio a las 11:00 horas en el Houston Stadium, mientras que Túnez se medirá a Japón ese mismo día a las 22:00 horas en el Estadio Monterrey.

FUENTE: EL MEDIO TIEMPO

FOTO: CORTESÍA