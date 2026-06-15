Venezuela logró bronce en Panamericano de pentatlón en Brasil

CIUDAD MCY.- La selección venezolana de Carrera de Obstáculos (OCR) subió al podio en el Campeonato Panamericano 2026 celebrado en Salvador de Bahía, Brasil, al hacerse con la medalla de bronce en la categoría por equipos.

La competición, que se disputó del 11 al 14 de junio, contó con la participación de las mejores escuadras del continente y estuvo avalada por la Unión Internacional de Pentatlón Moderno (UIPM).

El equipo venezolano demostró un gran nivel sobre el terreno, se apoderó del tercer tercer lugar de la competición por equipo con el trabajo de la caraqueña Yormi Rodríguez, el mirandino Abraham Hernández y el barinés Luis Ruiz

El podio lideró la representación de Colombia, seguido por la escuadra de Argentina.

Además de la presea por equipos, la actuación venezolana se alzó con reconocimiento al talento individual. Abraham Hernández fue designado mejor atleta masculino de la competencia, mientras que Yorny Rodríguez fue distinguida como la mejor atleta femenina.

FUENTE : MIDEPORTE

FOTO : CORTESÍA