Aragua conmemora la Semana de la Lactancia Materna con despliegue educativo

CIUDAD MCY.- En el marco de la celebración mundial de la lactancia materna, el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) en el estado Aragua dio inicio una intensa agenda de actividades formativas y comunitarias en los centros asistenciales de las 18 jurisdicciones de la entidad durante esta semana. Esta iniciativa responde a las políticas de protección a la primera infancia instruidas por la presidenta Delcy Rodríguez y el ministro de Salud, Carlos Alvarado, ejecutadas en la región bajo la gestión de la gobernadora Joana Sánchez para promover el bienestar nutricional desde el nacimiento.

Desde el Programa Regional de Lactancia Materna, coordinado por Victoria Rosales, se emanaron las directrices operativas a las Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC) para masificar las sesiones educativas, informativas y recreativas sobre este esencial proceso de vida. En un esfuerzo de trabajo en equipo, cada centro de salud diseñó su propia estrategia de abordaje adaptada a su comunidad, empleando desde llamativas carteleras informativas hasta conversatorios científicos, dinámicas culturales y encuentros sociales con las familias gestantes, lactantes y público en general.

Los equipos multidisciplinarios enfatizaron a las madres aragüeñas las bondades inmunológicas, afectivas y nutricionales que posee el amamantamiento exclusivo durante los primeros seis meses de vida. Estas jornadas buscan derribar mitos y empoderar a las comunidades sobre la lactancia como el primer escudo de defensas para los infantes, consolidando espacios idóneos de orientación permanente en las salas de espera de ambulatorios y hospitales de la región.

Al respecto, la autoridad única de salud de Aragua, Yosmary Lombano, exaltó el alcance de este despliegue masivo y la mística de los promotores de salud. «Garantizar que nuestros niños reciban el mejor inicio nutricional es una tarea primordial en esta etapa de reconstrucción social; la lactancia materna es el mayor acto de amor entre madre e hijo y el pilar fundamental para el desarrollo sano de las nuevas generaciones», afirmó.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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