Gobierno de Aragua despliega la “Ruta de la Aragueñidad” para atender a familias afectadas por sismo

Sistema digital ha captado unos 2 mil reportes por parte de condominios por distintas afectaciones

CIUDAD MCY.- El Gobierno del estado Aragua activó la “Ruta de la Araguañidad”, un plan de atención integral y acompañamiento social diseñado para asistir a los vecinos de 13 puntos y círculos afectados por el evento sísmico del pasado 24 de junio.

Angelo Bernal, enlace regional para la atención de los vecinos y vecinas de la entidad, informó que este despliegue abarca de forma prioritaria a los municipios Girardot, Santiago Mariño, Sucre y José Félix Ribas, integrando servicios de salud, alimentación, nutrición, cultura, deporte y atención veterinaria.

El cronograma de atención de la Ruta de la Araguañidad contempla el despliegue a partir de este jueves 6 de agosto en la urbanización Los Mangos y el viernes 7 del presente mes en las Residencias Escobar ubicada en el municipio Sucre; Bernal acotó que el plan ya ha abordado de manera exitosa a los sectores de Base Aragua, el bloque 45 de Las Acacias y la urbanización Andrés Bello.

Por otra parte, el enlace regional por la gobernación enfatizó que este sábado se estará llevando a cabo desde las instalaciones del Teatro de la Ópera de Maracay un taller masivo para los condominios del estado Aragua, esto será parte central de las acciones de prevención y reconstrucción; Bernal anunció la realización de un taller formativo enfocado en la gestión de riesgo y administración de condominios post-sismico, donde estará dirigido por el Colegio de Ingenieros de Aragua y Protección Civil con temas como: herramientas de autogestión, reparaciones estructurales menores de mayor impacto y prevención condominial.

Importante destacar que sería a una Convocatoria abierta a todos los presidentes de juntas de condominio y vecinos en general, tanto afectados como no afectados.

Balance digital y atención de casos críticos

Bernal destacó que desde el primer día de la contingencia se habilitó la plataforma web condominiosaragua.org, a través de la cual se han recibido y canalizado más de 2 mil reportes de la comunidad; en la actualidad, la comisión de habitabilidad presidencial ejecuta un plan de seguimiento continuo para evaluar técnicamente las estructuras.

ELIMAR PÉREZ

FOTO : CORTESÍA