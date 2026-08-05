Aragua reunió al sector turístico en jornada sobre financiamiento y gestión empresarial

Organismos regionales y prestadores de servicios participaron en un espacio de intercambio donde fueron expuestas herramientas orientadas al desarrollo de proyectos, la capacitación y la optimización de procesos

CIUDAD MCY.- El acceso a mecanismos de financiamiento, formación especializada y soluciones logísticas marcó la agenda del Encuentro Empresarial del Sector Turístico: Herramientas Financieras para el Desarrollo, realizado en Aragua con la participación de instituciones regionales y prestadores de servicios turísticos.

La jornada fue organizada de manera articulada por la Secretaría de Turismo de Aragua, la Secretaría de Desarrollo Económico y Aeropuertos Aragua Tacarigua, en correspondencia con las líneas estratégicas promovidas por la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, a través del Plan de la Aragüeñidad.

Durante el encuentro fueron presentadas alternativas de apalancamiento financiero dirigidas a emprendedores y empresarios del sector, además de programas de formación para la alta gerencia turística y propuestas orientadas a optimizar la conectividad y la logística, elementos considerados clave para ampliar las capacidades operativas y la proyección de los servicios turísticos de la entidad.

El espacio también favoreció el intercambio entre representantes de organismos públicos y prestadores de servicios, permitiendo identificar oportunidades de articulación para atender las necesidades del sector y promover iniciativas vinculadas con la actividad turística, el emprendimiento y la dinamización de la economía regional.

La realización de este encuentro forma parte de las acciones impulsadas por el Ejecutivo regional para generar condiciones que favorezcan la inversión y el desarrollo de proyectos turísticos, promoviendo una oferta de servicios más competitiva y aprovechando el potencial natural, cultural y productivo que distingue al estado Aragua como destino turístico nacional.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA