Aragua destacó con 35 medallas en Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 2025

** La delegación aragüeña superó la actuación del 2019 y se posicionó con nueve preseas doradas en la posición 12 del medallero final

CIUDAD MCY.-La delegación de Aragua, conformada por 171 talentosos atletas, culminó su participación en los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 2025 con una destacada actuación, dejando un prometedor balance para el futuro del deporte en la región tras cosechar un total de 35 medallas: 9 de oro, 10 de plata y 16 de bronce dejando a Aragua en decimosegundo puesto. En la última edición de los JDNE en el 2019 solo se sumó una sola medalla y fue de bronce, para culminar el último puesto con 173 atletas.

Durante las dos semanas de competencia, del 1 al 16 de agosto, los atletas de Aragua se distribuyeron en tres sedes: Yaracuy, Lara y Falcón y participaron en 18 disciplinas deportivas. Este logro refleja el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de cada uno de los integrantes de la delegación gracias al liderazgo de la gobernadora Joana Sánchez y el equipo del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), encabezado por Carlos España y Edgardo Díaz.

NUEVE OROS CON PASIÓN

La delegación aragüeña conquistó nueve preseas doradas, demostrando que el corazón fue su principal motor. Las disciplinas que se alzaron con el máximo galardón fueron: baloncesto 3×3, gimnasia artística masculina, lucha libre y grecorromana, atletismo, judo y taekwondo.

El primer oro para Aragua lo consiguió Juan Carapaica, quien se impuso en el Poomsae Masculino de Taekwondo con un puntaje global de 6.96, marcando el inicio de una racha dorada para la delegación.

FALCÓN TIERRA DE ORO PARA ARAGUA

Las tierras falconianas fueron el epicentro del oro para la delegación aragüeña, Aram Amaro fue el primero en ganar una presea dorada en Coro, en la modalidad de gimnasia artística masculina. Luego le siguió la delegación de baloncesto 3×3 al superar a Miranda en una reñida final ante su par de Miranda.

Por su parte, la lucha con una presea dorada, en la modalidad grecorromana, con Jaime Alfonzo en los 34 kilogramos y en libre la delegación Azulgrana logró 7 medallas, dos de oro gracias a Keiser Bello en los 37 kilogramos y Franller Rojas en los 41 kg.

Mientras que Mariano Corro 41 kg, Nerio Oliverio 47 kg y Jhoan Brito 54 kg ganaron bronce en sus diferentes categorías. Cerrando esta gran actuación las femeninas Joskarlys Lara con bronce en los 34 kg y Alexandra Sánchez en los 34kg bronce.

GRAN DESEMPEÑO EN LARA

En el estado Lara, los atletas aragüeños tuvieron una notable participación, sumando varias medallas en diversas disciplinas:

En Ajedrez se obtuvieron 4 medallas, dos de plata en la modalidad de dupla y dos de bronce, gracias al desempeño de Joshua Matos.

Por su parte, los judocas aragüeños sumaron una medalla de oro, dos de plata y una de bronce. Destacaron Luisani Sejias con oro en -53 kg, Alejandra Barrios con plata en -53 kg, Valeska Núñez con plata en -69 kg y María Ochoa con bronce en -58 kg.

Entretanto, el atletismo brilló con luz propia en diversas pruebas. Luisberlis Rivas obtuvo oro en lanzamiento de disco y bala, en relevo femenino 5×80 metros se sumó bronce, mientras que Susej Alvarado consiguió plata en los 150 metros y bronce en los 80 metros planos. Además, se logró plata en relevo 5x80mts en la categoría Deficiencia Intelectual. En atletismo Deficiencia Auditiva, Cesar Durán (80 metros), Daniel Ortega (150 metros) y Keiber Solorzano (80 metros) aportaron medallas de plata y bronce en salto largo.

YARACUY TAMBIÉN VIO BRILLAR A ARAGUA

La sede de Yaracuy fue escenario de importantes logros para la delegación aragüeña, la natación consiguió una medalla de bronce en relevo masculino, demostrando el potencial de los nadadores.

En la especialidad de Karate Do, Alexni Dama obtuvo bronce en Kata, mientras que Adrián León se llevó un bronce en Kumite -50 kilogramos.

En taekwondo, además del oro de Juan Carapaica; Ailin Haider, la abanderada de Aragua, sumó una medalla de plata, consolidando la fuerte presencia de la entidad en esta disciplina.

Los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 2025 no solo fueron una plataforma para que los jóvenes atletas demostraran su talento, sino también una oportunidad para consolidar el trabajo en equipo y el compromiso con el desarrollo deportivo en el estado Aragua. La delegación regresó a casa con la satisfacción del deber cumplido y la mirada puesta en futuras competencias nacionales.

PRENSA IRDA