Realizado Torneo Vacacional de Baloncesto en Urdaneta

CIUDAD MCY.- Como ya es tradición en cada receso escolar, en el municipio Urdaneta tuvo lugar la 41° edición del Torneo Vacacional de Baloncesto con el objetivo de ofrecer a la población áreas recreativas e interactivas.

La información fue suministrada por el burgomaestre de la jurisdicción, Julio Melo, a través de su cuenta personal de Instagram @juliomelogpp, en la que detalló “en nuestra tierra, representa mucho más que un evento deportivo: es un espacio de convivencia, disciplina y formación”.

Fueron siete los equipos se disputaron el máximo escalafón, manteniendo la sana competitividad, diversión y alegría, como parte de las políticas de atención social, enmarcadas en la cuarta línea de trasformación del Plan de la Patria.

En ese contexto, el alcalde Melo refirió que, “con cada edición, reafirmamos nuestro compromiso con el deporte como herramienta para construir valores, impulsar talentos y mantener viva la energía de nuestra juventud”.

Con el apoyo y guía del presidente Nicolás Maduro y la gobernadora Joana Sánchez, se prevé el incremente de este tipo de actividades.

THAIMARA ORTIZ / FOTOS CORTESÍA