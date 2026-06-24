Aragua finalizó con éxito la II Fase Regional de las Olimpiadas de Nanotecnología

CIUDAD MCY.- Como parte de las políticas impulsadas por el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología (Mincyt), a través de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación «Dr. Humberto Fernández-Morán», se desarrolló en todo el territorio nacional la II Fase Regional de las Olimpiadas de Nanotecnología 2026.

En el estado Aragua, la Escuela Técnica de Artes Visuales «Rafael Monasterio» fungió como sede de esta jornada académica, en la que 10 jóvenes talentos presentaron las evaluaciones correspondientes a esta etapa del certamen. La actividad reafirma el compromiso del Gobierno Bolivariano con la formación de nuevas generaciones en áreas estratégicas para el desarrollo soberano del país.

Cabe destacar que, a nivel nacional, en esta fase participan 789 estudiantes provenientes de instituciones de educación media y universitaria, quienes obtuvieron su pase tras superar exitosamente la primera eliminatoria.

Con estas iniciativas, el Mincyt continúa avanzando en la democratización del saber científico y tecnológico, llevando a las aulas los principios de la física y la química a escala nanométrica, y promoviendo vocaciones tempranas en áreas de vanguardia.

PRENSA FUNDACITE

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