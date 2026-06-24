Aragua honró la victoria de Carabobo y el legado del Ejército Bolivariano

El acto reunió a autoridades civiles y militares en una ceremonia que evocó la gesta independentista de 1821 y el papel histórico de la institución castrense en la defensa de la soberanía nacional.

CIUDAD MCY.- Con una ceremonia cívico-militar desarrollada en la Plaza Bolívar de Maracay, el estado Aragua recordó los 205 años de la Batalla de Carabobo, acontecimiento que selló la independencia de Venezuela y que cada año coincide con la celebración del Día del Ejército Bolivariano.

La jornada reunió a representantes de los poderes públicos, organismos de seguridad y mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), quienes participaron en la colocación de ofrendas ecológicas ante la estatua ecuestre del Libertador Simón Bolívar, en un acto cargado de simbolismo histórico.

La actividad estuvo presidida por la secretaria general de Gobierno, Belén Arteaga, en representación de la gobernadora Joana Sánchez; acompañada por el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Aragua, G/D Francisco Javier Sánchez Carballo, junto a autoridades regionales y militares.

Un total de 150 combatientes pertenecientes a los cinco componentes de la FANB se mantuvieron formados durante el acto protocolar, como muestra de respeto a quienes protagonizaron la gesta libertadora de 1821 y al legado que dio origen a la República.

HUELLA PATRIOTA

El discurso central estuvo a cargo del comandante de la Base Aérea Escuela Mariscal Sucre, G/D Alí Camilo Rubén Sánchez, quien evocó el significado histórico de la Batalla de Carabobo y el papel determinante que desempeñó en la consolidación de la libertad venezolana.

Durante su intervención, exaltó la conducción estratégica del Libertador Simón Bolívar y el valor demostrado por los combatientes patriotas en uno de los episodios más trascendentales de la historia nacional.

«Honorables asistentes, cómo no exaltar tan impecable estrategia, la valentía y el honor del Libertador y sus generales, del Ejército y su pueblo», expresó el oficial, al tiempo que recordó las palabras del comandante Hugo Chávez sobre la trascendencia de aquella victoria.

Asimismo, destacó que la jornada del 24 de junio de 1821 representó el desenlace de una década de luchas independentistas que permitió poner fin al dominio colonial español.

«Fue como el sello, fue como el broche de oro, fue como terminar la redondez de un círculo que se extendió a lo largo de una década, desde 1811 hasta 1821. Fue la década del fragor revolucionario», citó.

El comandante afirmó que el Ejército Bolivariano actual mantiene vivo el legado de quienes protagonizaron la batalla y continúan siendo garantes de la soberanía nacional.

«Este ejército que hoy vemos al frente es el mismo ejército de hace 205 años. Por sus venas corre la sangre de los patriotas que humillaron y expulsaron a los españoles invasores», sostuvo.

HONOR A LA GESTA

En representación de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, la secretaria general de Gobierno, resaltó el significado de la fecha para la identidad nacional y el compromiso de las instituciones con la preservación de la memoria histórica.

“Por instrucciones de nuestra ciudadana gobernadora, Joana Sánchez, vocera del Poder Popular para la Gobernación (…) estamos aquí, rindiendo estos honores, dignificando, manteniendo nuestras banderas de libertad”, manifestó.

Arteaga señaló que la conmemoración coincidió con la celebración de las festividades de San Juan Bautista, tradición profundamente arraigada en la entidad, razón por la cual los organismos competentes mantienen activos los dispositivos de resguardo y atención ciudadana en distintos puntos del territorio.

«Nos encontramos también atendiendo el despliegue de seguridad que implica estas festividades en las costas aragüeñas», indicó la funcionaria.

La programación concluyó con una presentación especial de la agrupación Danzas Aragua, patrimonio artístico cultural del estado Aragua, que llevó a escena la pieza «Estampa Oriental», una manifestación artística inspirada en las tradiciones y expresiones culturales del oriente venezolano. La puesta en escena aportó un componente cultural a la conmemoración, cerrando la jornada con una muestra del patrimonio folclórico nacional en honor a una fecha emblemática para la historia del país.

REINYMAR TOVAR

FOTOS:CORETESIA