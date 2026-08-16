Selección femenina de beisbol debuta ante Gran Bretaña

Viajan la próxima semana a torneo que da tres cupos para final del Mundial 2027

CIUDAD MCY.-La próxima semana deberá estar viajando a China Taipéi la selección nacional de beisbol femenino, que a partir del 22 de agosto estará compitendo por uno de los tres cupos que se disputarán seis naciones para la Super Ronda Final del Campeonato Mundial a disputarse en 2027 Estados Unidos.

Nuestra representación conducida por la aragüeña Cindy Anzola, debuta el día 22 en la ciudad de Tainan contra la novena de Gran Bretaña. Para el día 24 está previsto el segundo compromiso, en esta caso contra las anfitrionas. Para el mates 25 de agosto tienen fijado doble programa; en horario vespertino contra Japón, y en la noche contra Cuba. Cierran el 26 contra Filipinas.

La selección venezolana avanzó a esta fase tras impornerse el año pasado en el Campeonato Panamericano disputado en el parque “Jorge Luis García Carneiro” de Macuto.

Las tres selecciones con mejor registro en el torneo de Tainan, avanzarán a la instancia final, que tendrá lugar del 18 al 25 de julio del próximo año, en Rockford, Illinois. Para esta fase ya clasificaron Estados Unidos, Canadá y Australia.

Las 20 integrantes del equipo venezolano son: Abril Amaro, Migreily Angulo, Srishna Arciniega, Kimberly Caicedo, Yohelis Colina, Mariangeles Durán, Oriana Farias, Gabriela García, Frandelis García, Victoria Heredia, Oriannys Hernández, Gabriela Jiménez , Marisol Managua, María Marcano, María Meza, Mariana Natera, María Salcedo, Stephany Suárez, Yenny Tovar y Marlyn Yendez.

Junto a Anzola en el cuerpo técnico figuran Sor Brito (coach de primera base), Mario Paiva (coach de banca), Miguel Rivero (coach de pitcheo), Sergio Suárez (coach de tercera base), Anderson Bastidas (coach) y Yazeida Peraza (delegado).

FUENTE: EL LÍDER

FOTO: CORTESÍA