Aragua fortalece la salud pública con masivas jornadas de atención veterinaria

CIUDAD MCY.-En un firme despliegue orientado a salvaguardar la salud pública y dignificar la vida de los animales de compañía, el Gobierno Bolivariano del estado Aragua, de la mano con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, la Misión Nevado y el Instituto Nacional de Sanidad Agrícola Integral (Insai), ha consolidado exitosos abordajes veterinarios en los 18 municipios de la entidad.

​Según Francisco Mijares, coordinador de la Misión Nevado en el estado Aragua, la iniciativa respaldada integralmente por la presidenta de la República, Delcy Rodríguez ha permitido alcanzar cifras históricas en la región.

Desde el mes de noviembre hasta septiembre de 2026, se contabilizan más de dos mil felinos y caninos esterilizados, marcando un hito en el control ético de la población animal y el fortalecimiento de la salud comunitaria.

​MEGAJORNADA DE ESTERILIZACIÓN

​Asimismo, de cara a la conmemoración del Día Mundial de los Animales el próximo 4 de octubre, las autoridades regionales y el equipo de la Misión Nevado proyectan la esterilización de más de 500 animales comunitarios y de hogar.

Estas acciones responden al esfuerzo articulado entre las alcaldías animalistas, los concejos municipales y el Sistema de Bienestar Animal Aragüeño (SABA), política impulsada por la gobernadora Joana Sánchez junto al diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Hernández.

​De igual manera, Mijares enfatizó la relevancia crucial del plan regional de vacunación antirrábica, dirigido a caninos y felinos mayores de cuatro meses, considerando que la rabia constituye una zoonosis letal e incurable para los seres humanos.

​En este contexto, el despliegue técnico y humano ha contado con la participación activa de médicos veterinarios y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (UNERG) y la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR), sumados al acompañamiento jurídico de abogados especialistas en la materia.

​JORNADAS DE BIENESTAR

​El representante de Nevado en Aragua también indicó que en el Fórum de Cagua se realizó una jornada de vacunación antirrábica y censo de esterilizaciones, donde más de 128 animales fueron vacunados y atendidos por los médicos veterinarios que conforman este grupo multidisciplinario, el cual garantiza bienestar a la población animalista.

​Al mismo tiempo, manifestó que estas acciones se ejecutan cumpliendo las orientaciones de la presidenta nacional de la Misión Nevado, la máxima autoridad de protección animal en Venezuela.

“Vamos a seguir desplegados en todo el territorio de Aragua, garantizando protección, amor y atención médico-veterinaria gratuita para el vivir bien de toda la colectividad”.

​Finalmente, indicó que, solamente desde el mes de noviembre del año 2025 hasta septiembre de 2026, más de 100 mil animales han sido vacunados en la Misión Nevado con el Plan de Abordaje Nacional de Control Integral de la Rabia.

REINA BETANCOURT| CIUDAD MCY

FOTOS | CORTESIA | MISION NEVADO