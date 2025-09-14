Ciudad MCY

Aragua Gas benefició a familias de Libertador

PorRafael Velásquez

Sep 14, 2025

CIUDAD MCY.- En el marco de las políticas de atención directa al pueblo impulsadas por el presidente Nicolás Maduro, y con el acompañamiento de la Vocera del Poder Popular para la Gobernación, el equipo de Aragua Gas realizó una jornada de distribución en la comunidad Ánimas 2, ubicada en la parroquia San Martín, beneficiando a 110 familias del sector.

Esta acción forma parte de la programación regular de distribución que adelanta la empresa estadal en todo el territorio aragüeño, con el objetivo de garantizar el acceso oportuno y eficiente al servicio de gas doméstico, fortaleciendo así el bienestar de las comunidades.

La actividad se desarrolló en articulación con el Poder Popular organizado, líderes comunitarios y autoridades locales, reafirmando el compromiso del Gobierno Bolivariano con la atención integral de las necesidades básicas del pueblo.

Aragua Gas continúa trabajando de manera incansable para que cada hogar reciba el mejor servicio, en cumplimiento de las orientaciones del Plan de la Aragüeñidad y en el marco de las políticas de transformación territorial y servicios públicos dignos para todos.

Por Rafael Velásquez

