Fundacite Aragua fomenta conocimientos sobre el cacao a través de Chocochamos

CIUDAD MCY .- La Escuela de Chocolatería de la Alba (Echalba), recibió con alegría y entusiasmo a los niños y niñas de la iglesia «Guardianes de la Creación», quienes participaron en Chocochamos, aprendiendo sobre la cultura del cacao y el chocolate venezolano, en el marco del Programa Nacional Semilleros Científicos, enmarcado en el vértice 1 de la Gran Misión Ciencia Tecnología e Innovación «Dr. Humberto Fernández Morán», impulsado por el Mincyt.

La actividad, se desarrolló con la bienvenida por parte de la Dirección y los integrantes que hacen vida en la Echalba, luego las niñas y niños pasaron a las parcelas demostrativas donde se les indicó el nombre científico del cacao (Theobroma Cacao) y su significado («Alimento de los Dioses»), también, se les mostró las plantas de cacao con algunos frutos que están creciendo en ellas, continuando en el patio de secado donde se les habló acerca de los tipos de cacao que existen en el país (Criollo, Forastero y Trinitario).

Seguidamente, fueron dirigidos al Salón de Usos Múltiples «José Luis Lira», dónde se detalló a través de infografías el proceso de cosecha, poscosecha, fermentación y secado del cacao y se dió respuesta a las dudas de los niños, luego pasaron a la línea de producción (Manejo Agroindustrial) de la escuela, donde Jesús Infante les mostró donde se realiza el proceso de tostado, descascarillado, pre-molienda y molienda hasta transformar las almendras a pasta o licor de cacao, por último, se les indicó los tipos de ingredientes que deben utilizarse para transformar el cacao en un delicioso chocolate, en sus diferentes porcentajes y formulaciones.

Para finalizar el recorrido, se dirigieron a la cocina donde la Chef Vigdys Sánchez los recibió con entusiasmo y energía para elaborar la icónica chocoroca, bombones macizos, preparar un delicioso salami y chupetas.

En tal sentido, el «Chocochamos» está orientado a enseñar a los niños y niñas acerca de la cultura del cacao y el chocolate, conectándose con la historia local y fortaleciendo los saberes ancestrales y tecnológicos en el ámbito agroalimentario.

PRENSA FUNDACITE | FOTO PRENSA FUNDACITE