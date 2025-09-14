Ciudad MCY

Cicpc Maracay celebró jornada recreativa en Interpark

Sep 14, 2025

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de fomentar el sano esparcimiento, la integración familiar y el reconocimiento a la labor de sus funcionarios, la Delegación Municipal del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (Cicpc) Maracay, llevó a cabo una jornada recreativa inolvidable en el marco de su Plan Vacacional 2025.

La actividad que tuvo lugar en las instalaciones del parque de atracciones Interpark, fue organizada por los jefes de la delegación, comisarios Raúl Rojas y Lorena Castillo, junto al inspector jefe Alcides Estrada, quienes promovieron esta iniciativa dirigida a los hijos e hijas de los funcionarios policiales.

Niños, niñas y adolescentes, acompañados por sus padres, disfrutaron de todas las atracciones del parque, en un ambiente seguro y lleno de entusiasmo.

La jornada contó con el apoyo del personal de Interpark y un equipo de recreadoras, quienes se encargaron de dinamizar las actividades y garantizar una experiencia única para los participantes.

Con esta acción la Delegación Municipal Maracay del CICPC reafirma su compromiso con el desarrollo integral de su equipo humano, promoviendo espacios de recreación, afecto y reconocimiento que contribuyen al fortalecimiento de la institución y al bienestar de su comunidad.

