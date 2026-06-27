Gobierno de Aragua mantiene acompañamiento en estructuras afectadas con inspecciones técnicas

Viviendas e infraestructuras han sido evaluadas para garantizar su estabilidad ante los movimientos sísmicos

CIUDAD MCY.- El Gobierno de Aragua, a través de la Secretaría de Infraestructura, Obras Públicas y Proyectos, mantiene un despliegue permanente en los 18 municipios de la entidad para verificar el estado de infraestructuras y viviendas con el objetivo de garantizar la seguridad y la paz en cada hogar aragüeño.

Esta jornada de atención integral se ejecuta en cumplimiento de las orientaciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y bajo el liderazgo de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez. Cabe destacar que, el equipo de calle se encuentra activo en diversos sectores priorizados para ofrecer respuestas inmediatas a la población.

Durante el despliegue, ingenieros y técnicos especializados realizan inspecciónes técnicas en las áreas que sufrieron afectaciones a raíz de los movimientos telúricos que afectaron la región.

Estas evaluaciones permiten determinar la magnitud de los daños estructurales y coordinar de manera oportuna las acciones correctivas necesarias.

Con estas acciones, el Gobierno regional reafirma su compromiso de garantizar el bienestar de las familias afectadas y mitigar riesgos en las zonas vulnerables de las comunidades.

ELIMAR PÉREZ | CIUDAD MCY

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