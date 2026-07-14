Cleba aprobó en segunda discusión Ley de Protección Civil Aragua

En la normativa se especifican las competencias y atribuciones entre Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos, aclarando que cada organismo operará bajo su propia legislación especializada

CIUDAD MCY.- Este martes 14 de julio el Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba) aprobó en segunda discusión la reforma de la Ley de Protección Civil y Administración de Desastres del estado Aragua.

La normativa, que se estructura en 67 artículos y 14 disposiciones (transitorias, iniciales y finales), tiene como finalidad consolidar un sistema estadal de protección civil y desastres orientado a preservar la vida, reducir progresivamente las condiciones de riesgo existentes, evitar la generación de nuevos riesgos, fortalecer la capacidades institucionales y comunitarias para la prevención y respuestas.

La sesión donde se sancionó el nuevo marco legal estuvo encabezada por la presidenta del parlamento regional, Katiana Hernández; el vicepresidente de la institución, Johan Norato, y el pleno de los legisladores. Además, el acto contó con el acompañamiento de la gobernadora de la entidad, Joana Sánchez, y del director estatal de Protección Civil y Administración de Desastres (PCAD) Aragua, Jesús Franco.

Este proyecto de ley ha contado con la participación del pueblo aragüeño en los 18 municipios a través de una consulta pública que se ha desarrollado a través de los consejos municipales.

Al respecto, Hernández agradeció a toda la colectividad por su participación y mencionó diversas áreas del proyecto ley.

“Quiero agradecer la participación masiva del pueblo aragüeño en el proceso de consulta de este proyecto de ley que nos estamos dando hoy los aragüeños y las aragüeñas para normar la situación y la administración del desastre con los planes preventivos, educativos, dirigidos a instituciones públicas y privadas, empresas, comercios, para prepararnos juntos como un pueblo que somos para situaciones adversas”, señaló la legisladora.

La máxima autoridad legislativa, también enfatizó que este marco legal contara con una regulación.

“Este proyecto de ley también regulará el voluntariado que ha sido una manifestación extraordinaria de solidaridad, de resiliencia del pueblo aragüeño, así como también los centros de acopio, logística, de ayudas humanitarias para garantizar que toda esa ayuda humanitaria que se recoja sea distribuida esencialmente a los afectados con transparencia, con control de inventario, con manejo efectivo de medicamentos y comida, con almacenamientos correctos’’ afirmó.

La presidenta del Cleba concluyó su intervención expresando que este reglamento contará con la participación de diferentes instancias e instituciones que serán las encargadas de velar por la prevención de los aragüeños.

“El Comando, el Estado Mayor de Sucesos Adversos, es el único responsable de las verificaciones de las viviendas, de las estructuras, para unificar criterios, la gobernadora ha dicho en este Parlamento que se lleva a la rectoría de la Administración de Desastre a través de este Comando Unificado, deben sumarse propositivamente diferentes instrucciones a construir colectivamente la atención y la reconstrucción que ha dejado esta lamentable tragedia que hoy nos embarga”, puntualizó.

Por su parte, el director de los hombres y mujeres de naranja comentó sobre la importancia del reglamento para los cuerpos de prevención del estado.

“Esta ley es fundamental porque se basa en los avances necesarios para la valoración de todos y cada uno de los factores de riesgo y vulnerabilidad con las acciones preventivas en tanto los entes públicos como privados, además de la prevención de las acciones que hemos venido teniendo en cada uno de los eventos que se nos han presentado en nuestro estado’’ destacó Franco.

DIFUSIÓN DE LA LEY

Durante su intervención la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, invitó a la difusión de la normativa.

“Esta ley llegó el momento oportuno y necesario, e invito a al director de Protección Civil a que la difusión empiece desde el día de hoy’’ expresó la mandataria regional.

La vocera de la Aragüeñidad, finalizó agradeciendo por sus maniobras heroicas a los rescatistas.

“Me da alegría ver ese rostro sonriente de hombres y mujeres que, en este momento de tanta dificultad en nuestro país, a causa del doblete sísmico han entregado la vida, el corazón y por supuesto todas las horas de trabajo, no es solamente protección civil, es el comando unificado de sucesos adversos”, puntualizó la gobernadora Sánchez.

YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA GBA