Aragua hace historia con cantidad de clasificados y regresos de becas

Con el apoyo del Gobierno Regional y el IRDA, 411 atletas de alto rendimiento reciben incentivos económicos de cara a los Juegos Nacionales y Juveniles

CIUDAD MCY.- Gracias al trabajo articulado entre el Gobierno Bolivariano de Aragua y el Instituto Regional del Deporte (IRDA) y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, por primera vez después de 12 años, hizo entrega de 411 becas a los atletas de alto rendimiento que serán parte de la delegación regional rumbo a los Juegos Nacionales Juveniles 2026.

Durante la máxima justa deportiva nacional, Aragua estará haciendo acto de presencia en 47 deportes, contando con una delegación de 400 atletas, hito que marca una cifra histórica en la entidad aragüeña, ya que no se había alcanzado esa cifra desde la edición de Aragua 99.

El presidente del IRDA Carlos España, destacó el trabajo realizado por la Gobernadora, debido a que no fue fácil aprobar los recursos económicos para que todas las selecciones participaran semanalmente en los clasificatorios. Viajando 3, 4 y hasta 5 distintos puntos del país, generando con ello un gasto logístico en transporte y movilización.

Por otro lado, la vocera de la Aragüeñidad como deportista, atleta y dirigente no dudó en la aprobación de los recursos y gracias a todo este esfuerzo se ha logrado garantizar el recurso logístico.

“Nosotros pudimos clasificar a 400 atletas, decir lo muy relevante e importante que ha sido el trabajo de todos los entrenadores presidentes de asociación para que hoy todos sus hijos, sus hijas, sus atletas puedan estar presentando al estado y darnos a nosotros la dicha de ser el estado número 5 en todo el país” expresó el presidente España.

Por otro lado, España también habló sobre la preparación de los atletas señaló que se ha trabajado desde el primer día, con el recibimiento de las instrucciones así como el compromiso de todas las asociaciones junto con los entrenadores y los directores municipales. También se ha trabajado en garantizar la infraestructura y que a los atletas no les falte nada.

Finalmente, España mencionó todo el esfuerzo económico que se ha realizado en cuanto a materiales deportivos y suplementos que es un elemento importante para los atletas.

“Va a ser un elemento de mayor importancia en los atletas ya que sin el tema de la proteína, hay atletas que necesitan también el tema de la proteína y todos ”

SAMUEL ZAVALA

FOTOS : CORTESÍA