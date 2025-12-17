Aragua honra a El Libertador con ofrenda floral a 195 años de su muerte

Los actos solemnes estuvieron marcados de patriotismo y sentimiento revolucionario, en honor al Padre de la Patria y al juramento del Comandante Hugo Rafael Chávez Frías en el Monumento Histórico Samán de Güere

CIUDAD MCY.-El estado Aragua, cuna de la Revolución, vivió una jornada histórica marcada por el fervor patrio, compromiso y esperanza, con la conmemoración los 195 años de la siembra de El Libertador Simón Bolívar y los 43 años del juramento del Comandante Chávez en el Samán de Güere.

El acto solemne que se realizó en las plazas Bolívar de los 18 municipios del estado de manera simultánea, tuvo un acto central que se realizó en el Monumento Histórico Samán de Güere, ubicado en el municipio Santiago Mariño, que contó con la presencia de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, el alcalde de la jurisdicción, Carlos Guzmán, los cuerpos de seguridad del estado y el Poder Popular.

El pueblo mariñense dio apertura a la ceremonia con el Himno Nacional, el himno de la entidad y de la jurisdicción. Visiblemente emocionados, autoridades y ciudadanos recordaron esa fecha histórica que ha marcado la Revolución Bolivariana.

OFRENDA FLORAL

Durante la ceremonia, el Poder Ejecutivo regional, Poder Legislativo local y los cuerpos de seguridad, en perfecta fusión cívico – militar – popular – policial, presentaron una ofrenda floral en el Samán de Güere, a fin de darle tributo a El Libertador y el líder de la Revolución Bolivariana, como muestra de respeto y reconocimiento en la historia de Venezuela.

La gobernadora Joana Sánchez recordó la importancia histórica de Bolívar para la libertad de los pueblos de América Latina.

También destacó el importante rol que juegan los Órganos de Dirección de Defensa Integral en la defensa de la Patria y la soberanía ante los ataques antiimperialistas que está recibiendo la nación.

Finalmente, la máxima autoridad regional subrayó el apoyo del pueblo de Aragua al presidente Nicolás Maduro y al país, por los acciones extremistas y de hurto que actualmente está recibiendo Venezuela, de parte del Gobierno de los Estados Unidos.

YORBER ALVARADO | FOTOS : CORTESÍA