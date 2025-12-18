Avanzan trabajos de asfaltado al sur de Aragua

Los trabajadores realizan las labores de escarificación y la nivelación de las capas afectadas con el objetivo de colocar la mezcla asfáltica en caliente y así garantizar la durabilidad de la obra

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por optimizar las vías de la entidad para garantizar la seguridad vehicular, las cuadrillas de Vías de Aragua se desplegaron en la carretera que conecta a los municipios Urdaneta y Camatagua para ejecutar labores de bacheo y asfaltado integral.

La jornada enmarcada al Plan de la Patria de las 7 Transformación (7T), en su 2T ”Ciudades Humanas para el Buen Vivir”, busca utilizar el asfalto como una herramienta clave para modernizar y dignificar las ciudades, tal y como lo ha orientado el presidente Nicolás Maduro y la vocera cera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

En el sitio, los trabajadores realizan las labores de escarificación y la nivelación de las capas afectadas con el objetivo de colocar la mezcla asfáltica en caliente para garantizar la durabilidad de la obra.

La gobernadora en su mandato ha enfatizado que estos trabajos realizados al sur de Aragua en materia de vialidad, buscan brindar seguridad a los transportistas de carga pesada, vehículos livianos y habitantes de ambas jurisdicciones.

Con estas labores, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso de mantener la infraestructura del estado en óptimas condiciones, trabajando de la mano con el Poder Popular para consolidar los proyectos de transformación regional.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY | FOTOS CORTESIA