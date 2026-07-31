Ruta cultural de la esperanza sigue brindando alegrías a familias refugiadas

El equipo de la Secretaria de Cultura sigue repartiendo alegrías con actividades recreativas en las instalaciones del Instituto Regional del Deporte de Aragua

CIUDAD MCY.- Como parte de los compromisos dirigidos hacia la atención integral de las comunidades, el equipo de Secretaría de Cultura del estado Aragua continúa desplegando jornadas de labor humanitaria y formativa.

En esta oportunidad se desarrolló una jornada que llevó alegrías, recreación y aprendizaje a todas las familias que se encuentran refugiadas en las instalaciones del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA).

La actividad, que estuvo encabezada por el secretario de cultura de la entidad, Nicolás González, ofreció a las familias un espacio en el cual pudieron disfrutar de una programación cultural que contó con la participación de talento local de las academias Danzas Aragua, Expresión Criolla y Fundanar.

Este encuentro recreativo también contó con la participación del cuenta cuentos Weston Lizcano, así como también, con la participación del equipo del Museo de Arte Contemporáneo Mario Abreu (MACMA) e incluyó el tradicional baile de La Burriquita, ejecutado por Rosendo Román y Thais Trejo.

Cabe destacar que, estas actividades culturales se realizaron siguiendo orientaciones de la gobernadora Joana Sánchez, con el propósito de reafirmar el compromiso con el bienestar social y la cultura en cada espacio del estado.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS : CORTESIA