Atletas con discapacidad visual recibieron atención de salud especializada en Aragua

CIUDAD MCY.-En un despliegue de inclusión social y protección a los atletas con discapacidad visual de alto rendimiento, el Sistema Público Nacional de Salud llevó a cabo una jornada médica integral dirigida a la selección de Goalball «Gladiadoras y Centauros de Aragua». Esta iniciativa forma parte de las políticas de impulso deportivo y salud pública orientadas por la presidenta Delcy Rodríguez y el ministro Carlos Alvarado, ejecutadas con éxito en la entidad por la gobernadora Joana Sánchez para brindar respuestas a toda la población sin distinciones.

El operativo especial se concentró en la sede del Centro de Atención Integral para Personas con Discapacidad (CAIPcD) «Hugo Chávez», ubicado en el sector Guasimal del municipio Girardot. Durante la actividad, un equipo multidisciplinario de médicos, enfermeras y fisioterapeutas brindó cobertura médica y terapéutica integral a un total de 12 atletas con discapacidad visual pertenecientes a esta delegación, la cual se encuentra legalmente adscrita al Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), bajo la presidencia de Carlos España. Los deportistas recibieron consultas de medicina general, sesiones especializadas de fisioterapia adaptada, despistaje preventivo de diabetes e hipertensión arterial, y la entrega gratuita de medicamentos.

La jornada estuvo coordinada por la Dirección Regional de Salud Integral para Personas con Discapacidad Aragua, liderada por Zujayla Hamad y su adjunta, Katiusca Rodríguez. La directora del CAIPcD y vicepresidenta del equipo de Goalball, Nayelis Bello, destacó la importancia estratégica del abordaje y exaltó el protagonismo femenino en la disciplina: «El valor, la disciplina y la participación activa de nuestras mujeres con discapacidad visual en este equipo demuestran que la inclusión es clave; aquí rompemos barreras, abrimos espacios de igualdad y demostramos que no hay límites para el desarrollo deportivo de nuestras gladiadoras», aseveró.

Por su parte, la autoridad única de salud del estado Aragua, Yosmary Lombano, respaldó plenamente este despliegue inclusivo en el marco de la Ruta de la Aragüeñidad. «Estamos consolidando una Venezuela humana que abraza con amor y dignidad a sus atletas, reconociendo el esfuerzo de nuestros jóvenes con discapacidad y garantizándoles el acceso gratuito a la medicina preventiva y de rehabilitación directo en sus centros de desarrollo», concluyó Lombano.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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