Aragua inicia la Semana Santa con multitudinaria Bendición de Palmas

La fe y la devoción se apoderaron de las calles de la Ciudad Jardín este Domingo de Ramos, cuando desde la Catedral de Maracay se llevó a cabo la emblemática misa de «Jesús en el Huerto» y la tradicional bendición de las palmas, ceremonia que marca oficialmente el inicio de la Semana Santa 2026 en el estado Aragua.

CIUDAD MCY.- El acto litúrgico estuvo presidido por el monseñor Enrique Parravano, Obispo de Maracay, quien hizo un llamado a la feligresía a vivir estos días como un tiempo de renovación espiritual.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades regionales, encabezada por el secretario General de Gobierno, Félix Romero; junto a la secretaria de Turismo, Vicmar Olmos; el presidente del Teatro de la Ópera de Maracay, Cendy Romero; el contralor del estado Aragua, César Otero y la Primera Dama del municipio Girardot, Cinzia Machín.

SEGURIDAD Y ATENCIÓN AL TURISTA

Durante el encuentro, el secretario General de Gobierno, Félix Romero, destacó que el Ejecutivo regional ha dispuesto una logística integral para garantizar la seguridad de los aragüeños y de quienes visitan la entidad.

«Iniciamos esta Semana Mayor desde nuestra Catedral junto a los feligreses, no es solo una semana de asueto o descanso; es una invitación a reunirnos en familia y dedicarle tiempo a nuestro Señor Jesucristo», expresó Romero.

Asimismo, anunció el despliegue de más de 8.000 funcionarios de seguridad, Protección Civil, bomberos, rescatistas y voluntarios, quienes estarán activados en los 18 municipios, las 50 parroquias de la entidad.

Romero enfatizó que el dispositivo cubre desde el eje sur, pasando por Villa de Cura, hasta las zonas costeras, asegurando que Aragua está lista para recibir a los turistas con total resguardo.

INNOVACIÓN LITÚRGICA Y TRADICIONES

El padre Jesús Díaz, párroco de la Catedral de Maracay, ofreció detalles sobre la variada programación religiosa, destacando la incorporación de ritos ancestrales.

El Martes Santo a las 3:00 pm se celebrará por primera vez en Aragua la ‘liturgia de la Reseña’, una tradición antigua de Sevilla donde se realiza el arrastre de caudas, (rito, de origen romano y medieval) capas negras que representan nuestros pecados y nuestra disposición al arrepentimiento», explicó el párroco.

De igual forma, se confirmó la logística para el Miércoles Santo, día del Nazareno, cuya procesión recorrerá la avenida Bolívar, desde la Catedral hasta la Plaza Bolívar a las 5:00 pm, tras las misas solemnes de las 7:30 am y 10:00 am.

AGENDA DEL TRIDUO PASCUAL

La programación de la Catedral incluye hitos fundamentales para la fe católica:

Jueves Santo a las 9:00 am, la Misa Crismal con la renovación de las promesas de todos los sacerdotes de la diócesis y la bendición de los óleos sacramentales.

Sábado Santo a las 7:00 pm, vigilia pascual con una novedad, la bendición del fuego iniciará en el santuario de la Madre María de San José, para luego procesionar hacia la templo.

Domingo de Resurrección: eucaristías de bendición del agua en horarios de 9:00 am, 11:00 am y 5:00 pm.

Finalmente, el padre Díaz recordó que la fe no tiene fronteras geográficas dentro del estado: «Si están en las playas, en la montaña o en la Colonia Tovar, siempre habrá una iglesia cercana. No hay excusas para no alimentar el espíritu mientras descansamos».

ELIMAR PÉREZ

FOTO: ELIMAR PÉREZ