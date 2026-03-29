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Aragua

Linareses acudieron a la santa eucaristía du9uel Domingo de Ramos

PorLuisa Pedroza

Mar 29, 2026

En la manifestación religiosa, los devotos acudieron en familia con palma real y de olivo en sus manos, para pedir su bendición.

CIUDAD MCY.- En un ambiente de recogimiento, fe y profunda devocion, el municipio Francisco Linares Alcántara fue testigo de una solemne eucaristia propia del Domingo de Ramos, cuya remembranza bíblica evoca la entrada de Jesucristo a Jerusalén y con ello el inicio de la Semana Santa.

La actividad que congregó a las familias linarenses se llevo a cabo en la emblemática plaza de Santa Rita donde se realizo la tradicional bendición de las palmas.

La masiva asistencia de los feligreses católicos reafirmo el arraigo de las tradiciones religiosas en la localidad, donde niños, jóvenes y adultos participaron activamente en la liturgia.

La ceremonia culminó con un mensaje eclesiástico de unidad y esperanza, invitando a la colectividad a renovar su compromiso con la paz y la sana convivencia durante estos días de reflexión religiosa.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS:CORTESÍA

Por Luisa Pedroza

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