Aragua iniciará renovación masiva de sus Consejos Comunales

El éxito de las jornadas de los dos próximos fines de semana del este mes de abril será el termómetro que mida la salud de la democracia participativa en la cuna de la revolución

CIUDAD MCY.- El destino de la organización comunitaria no se decide en despachos cerrados, sino en el corazón de cada barrio y caserío. Así lo confirmaron las máximas autoridades del sector comunas en la entidad, quienes en una visita oficial al diario Ciudad MCY, anunciaron el despliegue de una maquinaria democrática sin precedentes con el fin de desarrollar el Plan de Renovación y Adecuación de Consejos Comunales.

​Francisco Fragoza, coordinador de Fundacomunal en Aragua, detalló que bajo el liderazgo de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez; se ha establecido una feria electoral que vivirá sus momentos cumbre los fines de semana del 18-19 y 25-26 de abril.

​»No se trata solo de elegir nombres; se trata de consolidar la unidad como forma de gobierno», afirmó Fragoza.

​Hasta el momento, 58 alertas electorales ya están encendidas, indicando que el pueblo ha cumplido con los pasos previos de la Ley Orgánica de Consejos Comunales. “El requisito indispensable, tener más de 15 años y la voluntad inquebrantable de servir a su territorio”, señaló la autoridad.

​ SIN RANGOS NI COLORES

​Por su parte, Manuel Pérez, Secretario Sectorial de Comunas y Movimientos Sociales, enfatizó el carácter inclusivo de este proceso. En un estado que viene de una exitosa Consulta Nacional Popular, donde 191 proyectos resultaron ganadores, la renovación de vocerías es el paso previo y necesario para una nueva instancia de gobierno.

​»Aquí no hay rango social ni político», sentenció Pérez, extendiendo una invitación especial a la juventud aragüeña, esa fuerza que ha demostrado ser protagonista en la ejecución de obras financiadas por el Consejo Federal de Gobierno.

La autoridad regional destacó que desde este martes y hasta el venidero jueves, las comisiones electorales estarán en las calles, recordando que el beneficio es colectivo.

​PRODUCIR ES VENCER

Mientras tanto, Albert Medina, coordinador de Fondemi, declaró que la renovación de vocerías, se inclina hacia la creación de Empresas de Propiedad Social Directa y Unidades de Producción Familiar.

Medina recordó una máxima que hoy cobra más vigencia que nunca en los 18 municipios del estado: «Comuna que no produce, no es comuna». Según el funcionario, es la industrialización del Poder Popular, transformando la resiliencia en un sistema económico sustentable y sostenible.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY

FOTOS: YLAI OLMOS