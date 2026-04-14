Parlamento aragüeño enaltecerá la labor de los Comunicadores Populares

El Cleba consolidó una agenda que entrelaza la memoria histórica del mes de abril con el futuro legislativo de la entidad, ratificando su apoyo absoluto al Plan de la Aragüeñidad

CIUDAD MCY.- El Palacio Legislativo de Aragua fue un epicentro de compromiso que viaja del pasado heroico a la gestión del presente. En sesión ordinaria, el Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba), bajo la conducción de su presidenta Katiana Hernández y el vicepresidente Johan Norato, aprobó varios acuerdos, entre ellos, el referido a la exaltación de la Victoria Popular durante el mes de abril, el reconocimiento al pueblo comunicador y el respaldo a la gestión de la vocera de la aragüeñidad Joana Sánchez.

Durante la sesión ordinaria, el legislador José Vicente Flores, jefe del Bloque de la Patria, tomó la palabra para recordar la trascendencia de los hechos ocurridos el 11, 12 y 13 de abril; fechas que marcaron un hito en la historia contemporánea de Venezuela.

Tras la aprobación de las actas de las sesiones anteriores, el aire en el hemiciclo cambió. No era solo un trámite administrativo; era una cita con la historia. Al debatirse el Acuerdo N° 013, los legisladores evocaron aquel abril de 2002, una narrativa que el legislador José Vicente Flores calificó como el «milagro de la unidad cívico-militar».

«Hemos aprobado un acuerdo que no solo conmemora estas fechas, sino que exalta el nacimiento de una conciencia superior. Felicitamos a la Milicia Bolivariana y a los medios alternativos comunitarios, hijos legítimos de esa lucha histórica», expresó Flores.

LA VOZ DEL COMUNICADOR POPULAR

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la aprobación del Acuerdo N° 014. El Cleba hizo una pausa para mirar a quienes narran la realidad desde las catacumbas: el pueblo comunicador. Se reconoció a los medios alternativos y comunitarios como los centinelas de la verdad que nacieron, precisamente, al calor de aquel abril insurgente. Sin ellos, coincidieron los diputados, la historia sería contada solo por quienes intentaron silenciarla.

HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LA ARAGÜEÑIDAD

La sesión concluyó con el anuncio de que los legisladores se volcarán a la creación de un compendio de leyes diseñadas específicamente para blindar el plan de gobierno regional.

«Nosotros nos involucramos más allá de las coyunturas. Nuestra labor es traducir el sentir del pueblo en leyes que fortalezcan el Plan de la Aragüeñidad», sentenció Flores, al tiempo que aseguró, que próximamente se darán a conocer los detalles de los instrumentos legales que transformarán la dinámica social del estado.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY

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