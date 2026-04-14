Plan de atención médica atendió a 500 atletas en Santiago Mariño

​La municipalidad desplegó una jornada que garantiza el bienestar a deportistas y dirigentes, y a su vez, logra que el talento humano de Mariño cuente con óptimas condiciones de salud para seguir elevando el estandarte de la localidad

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de blindar el bienestar de los atletas locales, la Alcaldía del municipio Mariño, desarrolló un operativo médico integral en el Gimnasio Ratón Márquez. La jornada, brindó atención especializada a más de 500 integrantes de la familia deportiva de la mencionada jurisdicción, bajo las directrices de la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Carlos Guzmán.

El despliegue contó con el apoyo de más de 40 profesionales de la salud, que proporcionó una variedad de atenciones de salud especializadas como fisiatría, odontología, medicina interna y ginecología, que fueron dispuestas para entrenadores y deportistas, reafirmando de esta manera que la salud es la base del alto rendimiento.

Este esfuerzo, fue coordinado con la finalidad de fortalecer las políticas de protección social hacia el gremio deportivo, auspiciado por la Alcaldía del municipio Santiago Mariño, bajo las directrices del alcalde Carlos Guzmán y la vocera de la Aragüeñidad Joana Sánchez.

​La iniciativa, liderada por el Instituto Municipal del Deporte (Inademar), se alinea con las líneas de acción de la Cuarta Transformación (4T), enfocándose en la salud preventiva y el acompañamiento constante a los atletas, entrenadores y personal administrativo que representan la vanguardia competitiva de la jurisdicción.

​FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO DEPORTIVO

​Gustavo Infante, presidente de Inademar, destacó que esta jornada trasciende la asistencia clínica convencional, convirtiéndose en una herramienta de diagnóstico estratégico para el deporte local.

​»Nuestra prioridad es la salud del atleta como eje central del rendimiento. Bajo una visión de atención integral, buscamos evaluar y asegurar el bienestar de nuestra familia deportiva, entendiendo que el éxito en las canchas comienza con un organismo sano», puntualizó Infante.

​El operativo contó con una infraestructura logística que permitió ofrecer más de quince especialidades médicas, entre las que destacaron:

​Medicina Especializada: Medicina interna, ginecología, dermatología y fisiatría. ​Servicios Primarios: Odontología, oftalmología y pediatría. ​Prevención: Esquema completo de vacunación y control de signos vitales. ​Capacidad de Respuesta y Talento Profesional

​Por su parte, Lainy Sadú, representante del área de salud municipal, informó que para garantizar la eficiencia de la jornada se desplegó un contingente de más de 40 profesionales de la salud, incluyendo especialistas y personal de enfermería.

​»Estamos dando cumplimiento a las políticas de protección dictadas por nuestro Ejecutivo, brindando una atención de calidad y gratuita. El objetivo es alcanzar la meta de 500 personas atendidas, asegurando que cada integrante del sector deportivo cuente con su respectiva valoración médica», señaló Sadú.

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REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY

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