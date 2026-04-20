Aragua intensifica labores preventivas del Plan Pre-Lluvias 2026

Con el uso de maquinaria pesada y la movilización de cuadrillas especializadas, se ejecutan labores ininterrumpidas de dragado, desazolve y limpieza integral en ríos, diques y canales estratégicos de la entidad, haciendo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana para mantener el cauce óptimo de las aguas.

CIUDAD MCY.- Ante la inminente llegada del período de precipitaciones, y con el firme objetivo de mitigar cualquier riesgo de inundaciones o afectaciones en las comunidades, el Gobierno Bolivariano del estado Aragua ha redoblado a su máxima capacidad las acciones operativas enmarcadas en el «Plan Pre-Lluvias 2026».

Este abordaje preventivo e integral desplegado de forma activa y simultánea en los 18 municipios, se centra en la mitigación de riesgos mediante la limpieza de drenajes, canales ríos y quebradas, acciones que se encuentran enmarcadas en la Segunda Transformación (2T) del Plan de la Patria, orientada a la consolidación de «Ciudades más Humanas y Servicios Públicos».

La planificación y ejecución de este despliegue se realiza siguiendo estrictamente los lineamientos emanados por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y cuenta con el respaldo absoluto y la articulación directa de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

DESPLIEGUE EN TODO EL TERRITORIO ARAGÜEÑO

Para lograr la máxima eficiencia en el territorio, la Secretaría General de Servicios Públicos de la entidad mantiene una perfecta y constante articulación institucional con la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua) y los equipos de mantenimiento de las distintas alcaldías.

Los frentes de trabajo se mantienen activos en puntos neurálgicos y de alto caudal, destacando las labores en el emblemático Río El Limón, ubicado en el municipio Mario Briceño Iragorry; así como en el Río Turmero, un cauce de vital importancia que conecta estratégicamente a los municipios Santiago Mariño y Francisco Linares Alcántara.

De igual manera, se ejecutan acciones de alto impacto en la infraestructura hídrica de contención, abordando el Dique La Curia, el cual enlaza a los municipios José Félix Ribas y Bolívar, y el Dique Cari Cari, además de otros puntos vulnerables identificados a largo y ancho del territorio regional.

En cada una de estas zonas, las cuadrillas de mantenimiento, apoyadas con maquinaria pesada tipo Jumbo y equipos especializados, realizan arduas labores técnicas de dragado profundo, limpieza vegetal, remoción masiva de sedimentos acumulados y extracción de desechos sólidos.

Asimismo, se ejecuta el despeje y saneamiento de drenajes, alcantarillados y caños de menor envergadura, aplicando técnicas de desazolve diseñadas para maximizar la capacidad hidráulica de los canales y garantizar el flujo expedito y correcto de las aguas pluviales.

LLAMADO A LA CONCIENCIA

​A la par de este esfuerzo gubernamental sin precedentes, las autoridades realizan un llamado a la conciencia y corresponsabilidad ciudadana exhortando de manera responsable a la población a abstenerse de arrojar desechos sólidos, escombros, material de construcción o mobiliario doméstico inservible (como colchones o electrodomésticos dañados) en los canales, quebrada y riberas de los ríos.

YORBER ALVARADO

FOTOS: CORTESIA